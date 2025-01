​Inscrições para 7ª edição do Prémio Nacional de Publicidade abertas até 31 de Janeiro

As inscrições para a 7ª edição do Prémio Nacional de Publicidade (PNP) estão abertas até 31 de Janeiro de 2025. A gala de premiação, que está agendada para Março, irá distinguir os trabalhos criados, produzidos e divulgados em 2023 e também em 2024.

Segundo uma nota da EME – Marketing e Eventos, empresa organizadora do PNP, as candidaturas podem ser apresentadas por agências, produtoras, media, gráficas, criativos, universitários e estudantes do 2º ciclo das escolas técnicas, através do site do PNP (www.pnp.cv), via correio físico (Avenida Santiago, apartado no 24, Código Postal 7953-125-Palmarejo) ou ainda em mãos, diretamente na EME – Marketing e Eventos, promotora do prémio.

A EME – Marketing e Eventos informa que a composição do júri do Prémio Nacional de Publicidade (PNP) traz novidades significativas este ano, reflectindo a pluralidade de competências e experiências. Solange Cesarovna, formada em comunicação com especialização em cinema e pós-graduada em direitos autorais, liderará o corpo de jurados como presidente.

Entre os novos integrantes, destacam-se Lígia Spencer, licenciada em marketing e mestre em gestão de empresas, actualmente docente universitária; Tambla Almeida, mestre em educação artística e também docente universitária; e Natacha Gama Pereira, pós-graduada em marketing editorial e CEO da Lisbon Digital School.

Fazem ainda parte do júri a designer Jennifer Brazão, em representação do parceiro institucional do PNP – o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas – onde é assessora institucional de marketing, marcas e eventos, e a cineasta Samira Vera-Cruz, que repete a presença.

A mesma fonte sublinhou que a 6ª edição do PNP foi marcada por uma forte competitividade nas várias categorias do prémio, traduzindo-se num aumento de 112% dos trabalhos a concurso, “o que confere credibilidade e confiabilidade à marca PNP”.