Vindos do Mar abre desfile e Vindos d'África encerra

O grupo carnavalesco Vindos do Mar será o primeiro a desfilar na Avenida Cidade de Lisboa, no dia 4 de Março. O grupo entrará na avenida com o tema “Turismo”, para homenagear os países que recebem mais turistas. A Câmara da Praia anunciou esta segunda-feira, 10, a ordem dos desfiles dos grupos.

Segundo a mesma ordem, a Deusa do Amor Sem Fronteiras será o segundo grupo a chegar à avenida com o tema “Ubuntu”, que será retratada em várias alas.

O terceiro grupo que irá desfilar na avenida será o Samba Jó, com o tema “O Banho da Diversidade”. Samba Jó é bicampeão do Carnaval da Praia.

O desfile na avenida será encerrado pelo grupo Vindos d´África, que estara com o tema “Africa Global”, para homenagear as pessoas do nosso continente que escolheram o nosso país para viver.

A Câmara Municipal da Praia promete financiar os grupos no valor de dois mil contos cada. O montante será entregue, conforme a autarquia, em três parcelas. A primeira tranche de 700 contos foi disponibilizada aos grupos esta segunda-feira enquanto os outros valores de 700 e 600 contos serão entregues até 15 dias antes do desfile.

Além dos quatro grupos oficiais, haverá desfile do Centro Educativo Coração de Jesus, do Jardim infantil “Suzy”, do Jardim “Catly”, do Jardim Imã Amor é Vida, e dos grupos de animação, Mandingas Ariah do Norte e Animação Cultural Bididó. O grupo Bloco Afro Abel Djassi, este ano, decidiu não participar do Carnaval.