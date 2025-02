​Romance "Faya Lobi, 200 anos de amor ardente na diáspora" apresentado na Praia

A cidade da Praia recebe esta segunda-feira, 17, a apresentação do romance “Faya Lobi, 200 Aña Amor Ferviente den diáspora” da autora Ange Jessurun. A autora está em Cabo Verde a convite da ALMA KV/CV, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Língua Materna.

Segundo uma nota enviada, trata-se de um romance em papiamento, língua crioula da mesma família linguística do cabo-verdiano, falado nas ilhas ABC. “Consideramos ser esta uma ocasião ímpar de apresentar aos nossos alunos e a toda à academia uma obra nesta que é uma língua irmã do cabo-verdiano e abordar o tema da produção literária e da política linguística, tão caros ao nosso grupo disciplinar”, afirma. A apresentação da obra será na Universidade de Cabo Verde, e estará a cargo da professora Ana Karina Moreira. A mesma fonte indica que Ange Jessurun (Curaçao, 1954) tem contribuído activamente para a formação e desenvolvimento da consciência cultural e da proficiência na língua materna em Curaçao durante muitos anos, com especial atenção para a juventude. É coautora de vários manuais de ensino do papiamento e mãe espiritual da Arte di Palabra, um concurso bem-sucedido de escrita em língua papiamento para o ensino secundário em Curaçao, Aruba e Bonaire, que está a celebrar o seu 25º aniversário. Desde 2009, é coordenadora dos programas de mestrado profissional Papiamento, Inglês, Holandês e Espanhol na Universidade de Curaçao. Em 2022, publicou o seu primeiro romance, “Faya Lobi, 200 anos de amor ardente na diáspora” (em holandês), baseado na vida dos seus pais e antepassados. A obra já foi apresentada em Curaçao, Países Baixos, Suriname, Aruba, Bonaire e Sint Maarten. A versão em papiamento, traduzida pela autora, foi publicada em 2023.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.