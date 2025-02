​Chissana Magalhães apresenta livro “Ana Procópio, Ana da Veiga & Cesária Évora” na Praia

O livro "Ana Procópio, Ana da Veiga & Cesária Évora" da autora Chissana Magalhães será apresentado esta quinta-feira, 20, na Livraria Pedro Cardoso, na cidade da Praia.

Trata-se de uma obra que aborda temas que têm a ver com a promoção das importantes figuras femininas de Cabo Verde cujas histórias devem ser conhecidas pelas gerações mais novas da nossa sociedade.

Com a chancela da Livraria Pedro Cardoso, o livro será apresentado esta tarde na cidade da Praia, e a apresentação estará a cargo de Hernídia Tavares.

Segundo a autora este livro traz três personalidades cabo-verdianas como Ana Procópio, Ana da Veiga e Cesária Évora, com muita relevância para a identidade cultural de Cabo Verde. “São três mulheres, cada uma tem a sua trajetória, e que precisam ser conhecidas pela geração mais nova”.

O livro é uma biografia, conforme citou um gênero pouco conhecido. Trata-se de um primeiro volume, pelo que o projecto vai continuar para trazer mais personalidades cabo-verdiana para serem conhecidas.

Chissana Magalhães espera que este livro seja abraçado pelo Plano Nacional de Leitura e que chegue a várias escolas, aos adolescentes.

O livro conta com a ilustração do artista plástico, Yuran Henrique, que é também o cartunista do Expresso das Ilhas.