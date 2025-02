​Atlantic Music Expo 2025 arranca com conferências no Palácio da Cultura Ildo Lobo

A 11ª edição do Atlantic Music Expo (AME), que acontece entre 7 a 10 de Abril de 2025, vai arrancar com as conferências no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia. A programação foi apresentada esta quinta-feira, 27, pelo director-geral do AME, numa conferência de imprensa.

Benito Lopes, nesta edição vão retomar o modelo anterior que é ter conferências no primeiro dia do evento. Além de duas conferências programadas, levará a sessão de abertura com actuação musical, no Auditório Nacional.

“Teremos no Auditório Nacional a abertura no dia 7 de Abril. Neste dia retomamos os modelos antigos que antes da abertura à noite dos showcases tinham conferências no Palácio da Cultura Ildo Lobo”, avisa.

O diretor-geral do AME informa que estará na abertura do evento, um grupo local de músicos cabo-verdianos onde teremos novos talentos. “Normalmente utilizamos um grupo base para a abertura”.

Para os grupos que vão actuar nos shows, são vários. Ary Kueka, Dieg, Fábio Ramos, Zuleika, Queency Barbosa, Yacine Rosa, Leroy Pinto, CJ Patronato, Tereza Fernandes e Eliana Rosa são os artistas nacionais seleccionados para a esta edição.

A nível internacional foram seleccionados os artistas, Isabel Novela (Moçambique), Maria Siga (Senegal), Roberta Campos (Brasil), Rumba de Bodas (Itália), Sahad (Senegal), Tasuta N’Iman (Marrocos), Throes & The Shine (Angola/Portugal), Karyna Gomes (Guiné-Bissau), Raquel (Espanha) e Fattu Djakité (Guiné-Bissau).

Em relação aos workshops, Benito Lopes indicou que serão debatidos a questão da digitalização no mundo da música. “Teremos workshops sobre a digitalização, como a música tem se inserido na parte digitalizada. Teremos direitos autorais também nos painéis”.

À semelhança dos anos anteriores, o Palácio da Cultura Ildo Lobo vai receber os daycases, showcases, os workshops, as conferências, o One to one Meetings. “Este ano fomos mais ousados, ultrapassamos o número do ano passado de delegados e profissionais da música que vêm para o nosso mercado”.

Além disso, teremos a feira na Praça Alexandre Albuquerque. “Vamos ter a feira e estamos a trabalhar fortemente com a Associação Nacional dos Municípios para ter maior engajamento de todos os municípios presentes na feira do AME”.

“Ainda estão abertas as inscrições, as pessoas que querem estar presentes com os seus artesanatos, com livros. Porque a nossa feira é abrangente a todo o que é a cultura, não só a música, temos abertura total na nossa feira para outras actividades culturais”, avisa.

O Atlantic Music Expo é um mercado de música mundial, único na região africana, considerado um dos maiores eventos musicais realizados em Cabo Verde. O evento já faz parte do calendário cultural e turístico da cidade da Praia e projecta-se para o Mundo.