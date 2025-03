​Hilar em “concerto-festa” em Lisboa

O artista cabo-verdiano Hilar apresenta no dia 21 deste mês, o “concerto-festa” “Bo t’amam? no Barrio Latino, em Lisboa (Portugal).

Segundo uma nota enviada, o “concerto-festa”, vai acontecer na semana de aniversário do artista e que vai contar, em palco, com vários artistas PALOP convidados de renome, como Mr. Carly, Ary Rafeiro, Mark Delman.

A banda é composta por instrumentistas de relevo do panorama musical actual, como Djodje Almeida, Emilio Lobo, Neo e Humberto Ramos. O final de noite será assegurado por alguns DJs que prometem aquecer a pista: Berlok, Liedson e Tanny.

A mesma fonte revela que Hilar vai apresentar as músicas do álbum “Bo t’amam?” neste concerto realizado em parceria com a iAMusic & 5M Events.

No início deste ano, o artista esteve já em dois palcos lisboetas, no B.Leza e no Music Box. Antes, havia estado no evento Jardim de Verão da Gulbenkian, em Julho de 2023.

“Verdadeiro artista em ascensão, Hilar tem estado em estúdio a gravar o seu próximo álbum, que deverá ́ ainda este ano, pela Klasszik"” avisa.

Hilar, de nome verdadeiro Hilário Silva, nasceu em Espanha e reside actualmente em Portugal. Viveu em São Vicente, na Boa Vista e em Santiago, aproveitando todas estas latitudes para conhecer a fundo a cultura cabo-verdiana e para se inspirar a compor.

O jovem, que se diz mindelense, formou a sua primeira banda aos 16 anos e nunca mais largou a música. Muito eclético e versátil, o artista mistura diversas sonoridades do mundo nas suas criações. Com alto pendor romântico e emocional, são comuns as músicas sobre saudade e sobre amor.

O músico tem dois álbuns já editados: “Boas Palavras” e “Bo t’amam?”, de onde saiu o sucesso “Imagina”. Para cabo-verdianos, o “hino” de Hilar é a trilha “Mi eh d’Cabo Verde".

Conforme a mesma fonte, Hilar tem escrito e feito direcção artística de outros grandes nomes da música, como por exemplo Soraia Ramos, no single “Kapri”, lançado em 2024. Mas há outras colaborações em marcha.