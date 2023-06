Ceuzany sobe hoje ao palco do B.Leza em Lisboa

Ceuzany Pires, que está na Europa para uma tournée com o francês Christophe Mae, com quem tem colaborado e lançou “Pays des Merveilles”, actua hoje no B.Leza, em Lisboa, para num concerto a solo.

De acordo com a programação do B.Leza, Ceuzany sobe ao palco, a partir das 23:00, depois do lançamento, em Março, de “Pedra Run”, primeiro single do novo disco que edita em breve.

Por ocasião do lançamento do single, a produtora Harmonia explicou que “Pedra Run”, que nasceu de uma maneira “muito intuitiva e de um jeito muito natural”, é uma composição que contou com a participação de Neu Lopes, João Carlos Silva e Anísio Rodrigues.

Ceuzany Pires nasceu no Senegal, é filha do pai da ilha do Fogo e mãe de São Vicente. A cantora viveu toda a sua vida na ilha de São Vicente, tendo começado a sua carreira musical no grupo musical da ilha de Santo Antão, Cordas do Sol, em 2007, como vocalista.

Em 2012, começou a sua carreira a solo e actualmente conta com dois álbuns “Ilha d’Melodia” e “Nha Vida”, no mercado e vários singles com a participação de outros artistas.