Bulimundo actuam hoje em Lisboa na comemoração dos 45 anos do grupo

O grupo Bulimundo actua hoje à noite no clube B.Leza, em Lisboa, no âmbito dos seus 45 anos de história, tendo também outros concertos agendados em Portugal e outros países da Europa.

De acordo com o calendário de actuações, depois do B.Leza, onde o clube destaca que “a icónica banda promete revisitar o melhor repertório de uma carreira cheia de sucessos e funaná”, o grupo actua este sábado, 01 de Julho, no Festival MED, que acontece em Loulé, de 29 de Junho e 01 de Julho.

No Festival MED, ainda actuam, entre outros artistas, a cabo-verdiana Nancy Vieira, a portuguesa Sara Correia, o italiano Bandadriatica, o japonês Tomoro e a brasileira Bia Ferreira.

“Se terminar o mês de Junho num dos espaços maiores da música PALOP em Lisboa é de gratidão para os Bulimundo, tudo se torna ainda maior quando iniciamos o mês seguinte num festival internacional, premiado já com menções referentes a festivais da Península Ibérica e começar o mês com nomes enormes do mundo da música, será certamente bom pronúncio”, refere a assessoria do grupo.

Em Roterdão (Países Baixos), o grupo actua no dia 08 de Julho, no evento “Noite de Independência”, no âmbito das comemorações do Dia da Independência Nacional, assinalado a 05 de Julho.

Nesse evento, para além dos Bulimundo, participam outros artistas como William Araújo, Dina Medina, assim como serão realizados uma feira e um torneio de oril.

No Luxemburgo, o grupo irá participar no “Weekend Capverdien – nos cultura, nos riqueza”, organizado pela Associação Veteranos do Norte e que decorre de 14 a 16 de Julho.

Luís Monteiro, Carlos Matos, Anísio Rodrigues, Kino Cabral, Jay Moreira, Dudu Araújo, Jenifer Solidade, Dina Medina, são alguns nomes também confirmados que vão actuar nos três dias do evento.