​6ª Edição da Mostra Ousmane Sembene de Cinema acontece na cidade da Praia

A 6ª Edição da Mostra Ousmane Sembene de Cinema arranca esta quarta-feira, 12, na Praia sob o lema “Diálogos Transatlânticos Bahia – Cabo Verde”. As exibições decorrem até 16 deste mês, e serão distribuídas pelo Palácio da Cultura Ildo Lobo, Pelourinho e o Instituto Guimarães Rosa.

Segundo uma nota do Cineclub Mankara, esta edição acontece na cidade da Praia em parceria com a Associação Pilorinhu Achada Grande, Cineclub Mankara, Kuletivu Nhanha e Korikaxoru Films.

E neste sentido, uma equipa constituída por quatro elementos entre idealizadores da mostra, produtores e realizadores encontra-se na cidade da Praia para participar das exibições e debates, estreitando laços, proporcionando a troca de experiências e afectos entre as cinematografias dos dois países.

A mesma fonte indica que a mostra conta com sessões temáticas que exploram narrativas potentes, como a Sessão Pajubá, Mulherismo, Batantidade, Chovem Memórias e Das Crias, culminando com uma Sessão de Encerramento especial.

Na programação das sessões constam filmes de realizadores cabo-verdianos como Carlos Yuri Ceuninck, que vai participar com o documentário “Dona Monica”.

Na sessão de abertura acontece no dia 12, teremos sessão Pajubá, ondeserão exibidas curta-metragens baianos e cabo-verdianos, seguida de roda de conversa com realizadores da Bahia e de Cabo Verde.

Na quinta-feira, 13, haverá Sessão Mulherismo, também no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 18h30, com exibição de dois curtas metragens baianos, um curta e um longa-metragem de Cabo Verde. A roda de conversa será mediada pelo Kuletivu Nhanha.

Na sexta-feira, haverá Sessão Baianidade, noInstituto Guimarães Rosa (AKA Centro Cultural Brasileiro) – 18H30, onde serão apresentados um panorama da nova geração de cineastas negros da Bahia. A exibição conta com seis curtas-metragens.

No sábado, 15, teremos Sessão Chuva de Memória, no Instituto Guimarães Rosa (AKA Centro Cultural Brasileiro), 18h30, com exibição sobre ancestralidade e modos de vida com exibição de quatro curtas-metragens baianos e dois cabo-verdianos, seguido de roda de conversa.

No dia 16, acontece a Sessão das Crias, na Associação Pilorinhu, às 18h30. O público infantil também tem espaço na Mostra Ousmane Sembenè. “As crias vão poder prestigiar filmes de ficções e animações criativas repletas de encantamentos, com narrativas conectadas às sabedorias da cultura afro. Cinco curtas-metragens infantis de realizadores”. No mesmo dia, haverá sessão de encerramento, na Associação Pilorinhu, às 20h00.

Conforme o Cineclub Mankara, a Mostra Ousmane Sembene é um projecto idealizado pelo Colectivo CineMalês, em Salvador da Bahia, no Brasil, e é uma iniciativa já na sua 6ª edição. "A Mostra Ousmane Sembene de Cinema é uma iniciativa do Coletivo Cinemalês e acontece anualmente na cidade de São Francisco do Conde – Bahia, Brasil, desde 2018. As acções incluem projecções de filmes africanos e diaspóricos, roda de conversa e formações de iniciação audiovisuais".

A mesma fonte sublinha que o projecto tem como objectivo incentivar a arte cinematográfica negra e indígena e propõe-se a estimular a reflexão, o resgate histórico, a democratização de acesso à cultura e a utilização do cinema como ferramenta cultural, educacional e lúdica.