“IOL ANDA” é o novo single de IIolanda Pereira

A cantora e artista luso cabo-verdiana, IIolanda Pereira, lança hoje, o single IOL ANDA, bem como o seu videoclipe.

“No mês em que se celebra a mulher, esta canção, da autoria de Mário Lúcio Sousa, exalta a importância da ancestralidade, numa homenagem aos avós e, constitui uma obra musical que retrata a força de ser mulher”, lê-se num comunicado oficial.

A artista, pretende, através da música, transmitir a “Essência na Voz”, título do álbum discográfico do qual faz parte e que está prestes a ser lançado.

Gravado recentemente no estúdio Timbuktu, em Lisboa, o novo álbum conta com a participação de renomados músicos como Bernardo Moreira no contrabaixo e na produção musical, João Moreira no trompete e Luiz Avellar no piano, e a colaboração de autores como Mário Laginha, Paulino Vieira, João Bosco, entre

outros.

A cantora que iniciou a sua carreira em 1998, tem percorrido diferentes festivais, em vários continentes, levando a música cabo-verdiana e as sonoridades do jazz.

Criadora de dois projectos que homenageiam Cabo Verde e o seu povo, IIolanda Pereira, também foi nomeada na categoria de Melhor Artista Revelação nos Cabo Verde Music Awards, com o seu álbum de estreia «KriolaEnKantu».