Festival da Gamboa homenageia 50 anos da independência

A 31ª edição do Festival da Gamboa, que realiza-se este fim-de-semana, 16 e 17, decorrerá sob o lema “Pensar para agir e agir para poder pensar melhor”. Com a actuação de 18 artistas e bilhetes ao preço de 200 escudos por dia, o evento conta com um orçamento global de 30 mil contos. O cartaz foi anunciado a poucos dias do início do festival.

Em conferência de imprensa conjunta, realizada na terça-feira, dia 13 de Maio, a Câmara Municipal da Praia (CMP), representada pelo vereador da Cultura e Economia Criativa, Jorge Garcia, juntamente com a G84 Eventos (Yuca Barros) e a Brugil Eventos (Gilson Lima), apresentou a programação oficial do Festival da Gamboa 2025.

Com dois dias de duração (sexta-feira e sábado, das 22h00 às 08h00), a 31.ª edição do festival decorre no ano em que se comemoram os 50 anos da independência nacional e presta homenagem aos heróis nacionais, sob o lema: “Pensar para agir e agir para poder pensar melhor”.

Segundo Jorge Garcia, o festival coincide com as celebrações dos 167 anos da Cidade da Praia. “O festival contará com a actuação de 18 artistas (nove por dia), com especial destaque para talentos locais e temáticas ligadas ao percurso histórico de Cabo Verde, hoje um país independente e em contínua construção como Estado de Direito Democrático”, sublinha a organização.

Entre os nomes que fazem parte do cartaz do festival estão Eneida Marta (Guiné-Bissau), Moana+DJ, Mito Kaskas, Indira, Victony (Nigéria), Neyna, Ferro Gaita, César Sanches, Garry, Rahíz, Mário Lúcio, Rods Wires, Hélio Batalha, MC Acondizé, Mucci e Bedja KP.

A Câmara Municipal da Praia promete um festival inclusivo, com espectáculos musicais para todas as faixas etárias, e convida o público a viver dois dias de celebração da música, da liberdade e da identidade cultural de Cabo Verde.

“Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a Polícia Nacional, Polícia Municipal, empresas de segurança privada (Bob Seguro), IGAE, Protecção Civil Nacional e Municipal, Bombeiros Municipais, Delegacia da Saúde da Praia e Cruz Vermelha. Contamos ainda com o apoio habitual de patrocinadores como a Cavibel, CV Telecom e RTC, que será a Rádio e Televisão Oficial do Festival Gamboa 2025. Continuamos, naturalmente, abertos à adesão de novos parceiros”, assegurou Jorge Garcia.

A Câmara Municipal da Praia aproveitou a ocasião para agradecer aos parceiros da organização – Cabosom, Brugil Eventos, G84 Eventos e Tecnicil Indústria Samsung – pelo empenho demonstrado na preparação desta edição.

Garcia avançou que, este ano, o festival será realizado por empresas privadas que venceram o concurso. “A selecção das empresas organizadoras foi feita através de concurso público.”

Durante a conferência de imprensa, os organizadores reforçaram que o Festival da Gamboa 2025 foi concebido para todas as faixas etárias, com um preço acessível, garantindo assim um evento verdadeiramente inclusivo. “Um Festival para Todos”, afirmaram.

________________________________________________________

Alinhamento do festival

Na sexta-feira, dia 16, o cantor nigeriano Victony abre o Festival da Gamboa, seguido dos Ferro Gaita, Eneida Marta, MC Acondizé, Hélio Batalha, César Sanches e Indira. O encerramento da primeira noite ficará a cargo de SOS Mucci.

No sábado, dia 17, a DJ brasileira Moana será a primeira a subir ao palco da Gamboa. A programação segue com as actuações de Neyna, Garry, Rods Wires, Mário Lúcio, Mito Kaskas, Bedja KP e Rahíz.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1224 de 14 de Maio de 2025.