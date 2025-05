Cabo-verdianos ainda valorizam pouco as infraestruturas museológicas - directora

​A directora dos Museus de Cabo Verde, do Instituto do Património Cultural (IPC), Aleida Aguiar, disse hoje que os cidadãos nacionais visitam “muito pouco” estas infraestruturas, enquanto a maior procura tem sido por parte de estrangeiros.

Sobre a relação dos cabo-verdianos com os museus, Aleida Aguiar adiantou que no concernente a alguns museus a entrada é “gratuita” para os nacionais, a fim de os estimular a visita a estas infraestruturas e, mesmo assim, a procura deixa ainda muito a desejar.

“Até agora, o que podemos dizer é que cerca de 60 % a 70 % dos visitantes são estrangeiros”, indicou a directora dos Museus, acrescentando que os nacionais que procuram estas infraestruturas são um “número ínfimo”, sendo que os estudantes continuam a maioria.

Aleida Aguiar fez estas considerações, em entrevista à Inforpress, a propósito do Dia Internacional dos Museus que se comemora hoje em todo o mundo.

Admitiu que há a necessidade de estimular cada vez mais os nacionais a visitarem os museus, porque, frisou, “infelizmente, ainda não temos essa cultura de visita aos museus”.

Instada se a falta de cultura dos cabo-verdianos para frequentarem os museus se deve a algum défice na divulgação das actividades museológicas, aquela responsável esclareceu que o IPC tem museus nas suas páginas sociais.

“No site do IPC temos uma página exclusiva para os museus de Cabo Verde. Acho que, em termos de comunicação, o trabalho tem sido feito”, assegurou a directora dos Museus.

A falta de cultura de visitar os museus, na perspectiva de Aleida Aguiar, pode ser colmatada com a inserção deste estímulo desde a infância.

“Em muitos países, a visita aos museus faz parte do plano curricular”, apontou a fonte da Inforpress.

No país, assinalou, os alunos da disciplina de Cultura Cabo-verdiana visitam os museus para que possam ver o que estão a estudar.

Para assinalar o Dia Internacional dos Museus, que se celebra em todo o mundo, o IPC, este ano, concentrou as suas actividades comemorativas no Centro Interpretativo de Olaria de Fonte Lima, no município de Santa Catarina.

O evento, que se realiza no dia 20, vai contar com a presença do ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Augusto Veiga.

A directora dos Museus do IPC informou que este ano decidiram lançar duas formações, que têm como foco principal a comunidade de Fonte Lima e guias turísticos.

Acrescentou que com esta formação pretendem capacitar as oleiras de Fonte Lima e jovens também, de forma que possam ter uma “linguagem mais próxima com os turistas”.

Explicou que a escolha do Centro Interpretativo de Fonte Lima se deve ao facto de ser um “espaço novo”, inaugurado há menos de um ano pelo IPC e, por isso, pretendem divulgá-lo cada vez mais.

“Estamos a falar de um centro que está instalado no seio de uma comunidade”, sublinhou Aleida Aguiar, para quem a escolha de Fonte Lima vai de acordo com o lema adoptado este ano pelo Conselho Internacional dos Museus (ICOM), ou seja, “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”.

A directora dos Museus do IPC esclareceu, ainda, que a referida localidade foi selecionada por acolher uma fábrica de cerâmica, que tem um “papel crucial” no sustento das mulheres, que são as principais autoras na “valorização e divulgação do património cultural, que é a olaria”.

Segundo Aleida Aguiar, uma outra razão que levou o IPC a escolher Fonte Lima é o facto de este espaço permitir, por um lado, “explorar as potencialidades socioeconómicas e culturais que a olaria oferece e, por outro, tentar promover um “turismo sustentável” que permita uma “maior integração” entre a comunidade e o próprio turismo.

Em todo o país, existem 13 infraestruturas museológicas, sendo o Museu Etnográfico e o do Mar os mais visitados, seguidos do Campo de Concentração de Tarrafal.

O Dia Internacional dos Museus foi instituído em 1977, pelo Conselho Internacional dos Museus, que, nesse dia, tem como finalidade trazer aqui à luz debates, reflexões em torno do papel dos museus na sociedade.