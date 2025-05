​Kady é a quinta convidada da 14ª gala dos CVMA

A cantora Kady é a quinta convidada confirmada da 14ª Gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), evento que acontece no dia 7 de Junho, no Porto da Cidade da Praia.

Segundo a organização, a presença de Kady nos CVMA, reveste-se este ano de um simbolismo ainda mais forte, por ser uma filha e neta da luta pela Independência de Cabo Verde.

Além de Kady, actuam também nesta gala Paulo de Carvalho, Fattu Djakité, Selma Uamusse, Slow J e Geração 75 (Lura, Nelson Freitas e Nancy Vieira).

Natural da cidade da Praia, Kady cresceu num ambiente marcado pela música e por mulheres fortes e inspiradoras.

Filha de Terezinha Araújo, fundadora e vocalista do icónico grupo Simentera, e neta de Amélia Araújo (Maria Turra), histórica radialista da Rádio Libertação do PAIGC, Kady carrega no sangue a liberdade, a força e a arte que definem a identidade cabo-verdiana.

Iniciou-se na música ainda em criança, vencendo concursos de jovens talentos e explorando também o teatro. Já adulta, aprofundou a sua formação musical no Brasil e nos Estados Unidos, e, em 2015, lançou o seu primeiro álbum a solo, Kaminho, com produção da Broda Music.

Em 2020, deu voz ao tema “Diz Só”, no Festival da Canção, da autoria de Dino d'Santiago e Kalaf Epalanga.

Em 2022 lançou o EP “Lumenara”, um disco de sonoridades urbanas com alma tradicional, onde temas como “Tamina”, divulgado na prestigiada plataforma Colors, marcaram a sua afirmação enquanto artista de identidade própria e inovadora.

Com actuações em festivais como O Sol da Caparica, Super Bock em Stock e Sou Quarteira, Kady representa uma nova geração que honra as suas origens enquanto projecta a música de Cabo Verde no mundo.