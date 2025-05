​Vuca Pinheiro apresenta álbum “Os Meus Parceiros” em Lisboa

O artista cabo-verdiano Vuca Pinheiro apresenta esta sexta-feira, 23, no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Lisboa, o seu mais recente álbum, Os Meus Parceiros.

Numa nota enviada, à Embaixada de Cabo Verde em Portugal informa que no ano em que Cabo Verde celebra os 50 anos de independência, o CCCV convida o público a celebrar a música e a liberdade com Vuca Pinheiro.

Natural da Vila Nova Sintra, na ilha Brava, Vuca Pinheiro viveu a sua infância num ambiente rico em expressões culturais, com serenatas, saraus, festas de romaria e uma intensa vivência musical que marcou as novas gerações.

O seu primeiro instrumento foi uma gaita de boca, presente de um amigo do pai. Antes disso, já tinha recebido uma guitarra portuguesa das mãos do próprio pai. Por volta dos 12 anos, durante as férias escolares, começou a sentir a influência das serenatas, das tocatinas na praça e dos ensaios dos grupos musicais bravenses.

Na Brava, o hábito de tocar instrumentos musicais era comum, mas um músico em especial chamou a sua atenção: Djick Oliveira, antigo professor do Liceu da Praia e atual professor de violão. Sem que se apercebesse, Djick tornou-se seu mentor. Vuca tentava reproduzir em casa o que o mestre tocava, iniciando-se como autodidata, uma característica que ainda hoje o define, pois nunca gostou de imitar ninguém.

Mais tarde, no Brasil, frequentou durante dois anos a escola “Música de Minas”, onde aprofundou os seus conhecimentos musicais e abriu-se a novos horizontes, escalas e ritmos.

A sua trajectória musical sempre teve como propósito resgatar a tradição composicional bravense e trazê-la para o centro da música contemporânea cabo-verdiana. A saudade da terra natal, vivida durante os anos no Brasil, e a urgência de preservar a cultura tradicional cabo-verdiana, especialmente a da Brava, levaram-no a concentrar-se nesse objectivo.

Em 1985, nos Estados Unidos, gravou o seu primeiro disco, Força di Cretcheu, num momento em que a música da Martinica dominava o mercado cabo-verdiano. Contra todas as expectativas, o álbum, composto por mornas tradicionais da Brava, teve enorme sucesso, contribuindo para o renascimento da morna e o seu fortalecimento no cenário musical cabo-verdiano nos EUA.