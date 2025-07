​Organização Internacional de Quadros Cabo-verdianos prepara congresso internacional

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, recebeu esta quarta-feira, 30, os representantes da Organização Internacional de Quadros Cabo-verdianos, que estão a preparar um congresso internacional, agendado para o mês de Outubro.

Segundo uma publicação do Ministério da Cultura, a organização, que é uma estrutura que agrega profissionais cabo-verdianos das mais diversas áreas, tanto residentes no país como na diáspora, está a preparar um grande congresso internacional, agendado para o mês de Outubro, sob o lema “Pensar juntos Cabo Verde”.

A mesma fonte sublinha que este encontro visa promover uma reflexão alargada sobre os desafios e oportunidades do país e da diáspora, envolvendo especialistas, académicos, líderes e agentes culturais.

Paralelamente, ao encontro será realizada uma Gala Internacional de Reconhecimento e Homenagem, que vai distinguir quadros nacionais e da diáspora que, pela sua excelência e compromisso, se têm destacado nas suas áreas de actuação.

“Cabo Verde é um país vastamente rico em capital humano, com quadros altamente qualificados que têm contribuído de forma significativa para o desenvolvimento nacional e para a projecção internacional do país”, destaca.

De acordo com a mesma nota, enquanto nação de forte expressão cultural e com um legado amplamente vivenciado para além das suas fronteiras, a cultura cabo-verdiana terá uma presença destacada neste Congresso.

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas manifestou total abertura e disponibilidade para colaborar com esta iniciativa, “reconhecendo que a cultura continua a ser um dos principais activos de afirmação de Cabo Verde no mundo e um elo incontornável de ligação com a diáspora”.