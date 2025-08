​Garry é o segundo artista confirmado para o Festival Baía das Gatas

Garry é o segundo artista confirmado no cartaz da 41ª edição do Festival Baía das Gatas, que está agendado para os dias 14 a 17 de Agosto, na Ilha de São Vicente. A sua actuação está agendada para o dia 15 de Agosto.

O primeiro artista confirmado no cartaz do festival é o filho da lenda Bob Marley, Julian Ricardo Marley, que vai actuar no dia 14 de Agosto.

Segundo uma publicação da organização nas redes sociais, o Festival Internacional de Música da Baía das Gatas 2025 orgulha-se em confirmar o artista Garry, mais um grande nome da música nacional.

“Garry – Um dos artistas mais marcantes do panorama musical cabo-verdiano da nova geração! Dono de uma voz poderosa e presença de palco magnética, Garry conquistou o público com sucessos como ´Bum Bum Na Peto´, ´Dja Sta Bom´ e ´Maguau´”, aponta.

Conforme a organização, Garry é hoje um fenómeno em Cabo Verde e na diáspora. “Com um estilo que mistura kizomba, zouk e influências tradicionais cabo-verdianas.

A sua autenticidade, emoção nas letras e talento musical fazem dele um dos artistas mais aguardados desta edição”.

De recordar que, no ano passado (2024), o Festival Internacional de Música da Baía das Gatas celebrou os seus 40 anos com quatro dias de espectáculos na praia da Baía das Gatas.

Ivete Sangalo, Elji Beatzkilla, MC Acondize, o projeto Divas do Mindelo (Brethânia Almeida, Jennifer Soledade, Diva Barros e Ceuzany), Vlu (um dos fundadores do festival), Marisia, Johnny Ramos, o colectivo Lisbon Street, Nhone Lima, Constantino Cardoso, Edson Oliveira, Carmem Silva, Rui de Bitina e Gai Dias, Denis Graça, Dino D’Santiago, Ritchie Campbell, The 911 Band e Djodje foram alguns dos artistas que marcaram presença na edição comemorativa.