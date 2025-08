​Mark Delman confirmado para 41ª edição do Festival Baía das Gatas

O artista cabo-verdiano, Mark Delman é mais uma confirmação para a 41ª edição do Festival Baía das Gatas, que acontece nos dias 14 a 17 de Agosto, na ilha de São Vicente. Mark Delman estará no palco do festival no dia 17.

Até então, a organização já confirmou a presença de alguns artistas como Tito Paris, Garry e Julian Ricardo Marley. Segundo a organização, o festival vai receber um dos talentos mais promissores da nova geração musical cabo-verdiana: Mark Delman. Natural de São Vicente, Mark Delman é conhecido pela sua fusão de hip-hop contemporâneo com sonoridades tradicionais cabo-verdianas. Com uma escrita autêntica e emocional, conquistou o público com músicas como “Viaja” e “Konumba”, do álbum “1991”. Em 2025, reforçou a sua identidade artística com o álbum SM!HA (Só Mas Um História D’amor...), um trabalho maduro, intimista e aclamado pela crítica. De recordar que, no ano passado (2024), o Festival Internacional de Música da Baía das Gatas celebrou os seus 40 anos com quatro dias de espectáculos na praia da Baía das Gatas. Ivete Sangalo, Elji Beatzkilla, MC Acondize, o projeto Divas do Mindelo (Brethânia Almeida, Jennifer Soledade, Diva Barros e Ceuzany), Vlu (um dos fundadores do festival), Marisia, Johnny Ramos, o colectivo Lisbon Street, Nhone Lima, Constantino Cardoso, Edson Oliveira, Carmem Silva, Rui de Bitina e Gai Dias, Denis Graça, Dino D’Santiago, Ritchie Campbell, The 911 Band e Djodje foram alguns dos artistas que marcaram presença na edição comemorativa.

