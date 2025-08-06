Hélio Batalha confirmado para 41ª edição do Festival Baía das Gatas

O rap consciente e poderoso de Hélio Batalha vai ecoar na 41ª edição do Festival Baía das Gatas, que acontece de 14 a 17 de Agosto, na ilha de São Vicente. A informação foi anunciada nesta quarta-feira, 06, pela organização do festival nas redes sociais.

Esta é a segunda vez que o rapper praiense sobe ao palco do Festival Baía das Gatas, a sua primeira actuação neste certame foi no ano de 2016.

Segundo a organização, Hélio Batalha vai actuar no dia 16 de Agosto e promete um espectáculo que vai muito além da música.

Nascido na cidade da Praia, no bairro de Ponta de Água, Hélio é um dos maiores nomes do Hip-Hop cabo-verdiano e uma voz activa na luta contra as injustiças sociais. Cresceu numa família humilde, enfrentou grandes desafios desde cedo e transformou a sua história em inspiração.

Distinguido como Artista Revelação e Melhor Hip-Hop nos CVMA 2016, Melhor Hip-Hop e Personalidade do Ano da Música no Somos Cabo Verde 2017, Hélio acumula prémios e tem actuado dentro e fora do país.

No seu percurso, destaca álbuns como “Karta D'Alforia”, o EP “ANA” e sucessos como “Cima nu sta nu ka podi fica”, “Minina d’Sombento” e o recente “Dexam Bua”, que já ultrapassa 1,3 milhões de visualizações no YouTube.

Esta edição já conta com a confirmação dos artistas, Mark Delman,Tito Paris, Garry e Julian Ricardo Marley.