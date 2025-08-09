​Festival Baía das Gatas cancelado

A 41ª edição do Festival Baía das Gatas, que estava prevista para os dias 14 a 17 de Agosto, foi cancelada depois da tempestade que atingiu São Vicente na madrugada de 11 de Agosto ter provocado várias mortes e avultados danos.

Num comunicado, a organização refere que a decisão de cancelar o evento foi tomada de forma unânime e imediata, priorizando aquilo que sempre esteve no centro do festival: a vida, a segurança e a união da nossa comunidade.

“O Festival da Baía das Gatas é, desde a sua origem, um evento feito pelo povo e pelo povo. Num momento em que a nossa comunidade enfrenta dor e desafios sem precedentes, não se coloca sequer a hipótese de celebrar”, destaca.

A organização sublinha que todas as energias estão, neste momento, direccionados para apoiar a população mais fragilizada e contribuir para a recuperação da cidade.

“Em nome de toda a equipa organizadora, artistas, técnicos e parceiros, expressamos as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas”, aponta.

Na mesma linha, a organização lamenta a perda humana e a destruição generalizada, pelas fortes chuvas que atingiram a ilha de São Vicente.