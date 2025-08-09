​Omah Lay confirmado para 41ª edição do Festival Baía das Gatas

O nigeriano da Afrobeat, Omah Lay é mais um artista confirmado para a 41ª edição do Festival Baía das Gatas, que decorre de 14 a 17 de Agosto, na ilha de São Vicente. A informação foi divulgada esta sexta-feira, 08, pela organização do festival nas redes sociais.

Segundo a organização, a actuação do artista nigeriano será no dia 16 de Agosto. “A sua actuação em São Vicente será histórica”.

Desde que explodiu no cenário musical em 2020, Omah Lay tornou-se uma máquina de criar sucessos.

Com dois EPs aclamados, Get Layd e What Have We Done, e o seu álbum de estreia Boy Alone, o artista já ultrapassou 5 mil milhões de streams nas plataformas digitais, com êxitos incontornáveis como “Bad Influence”, “Godly”, “Soso”, “Reason” e “Holy Ghost”.

Com mais de 10 milhões de discos vendidos e colaborações de peso, Omah Lay solidificou o seu lugar entre os maiores nomes da música global.

Já trabalhou com artistas como Justin Bieber, Ozuna, Wizkid, Olamide, Tyla e muitos outros, provando que é um dos artistas africanos com maior projecção internacional da actualidade.

De África para o mundo, Omah Lay conquista com batidas contagiantes, letras marcantes e uma presença de palco arrebatadora.

Para esta edição do festival já estão ainda confirmados os artistas, Kabaka Pyramid, Hélio Batalha, Mark Delman, Tito Paris, Garry e Julian Ricardo Marley.