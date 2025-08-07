​Kabaka Pyramid confirmado para 41ª edição do Festival Baía das Gatas

O artista do reggae Kingston, Jamaica, estará no palco do Festival Baía das Gatas, que está agendado para os dias 14 a 17 de Agosto, na ilha de São Vicente. “A voz revolucionária da nova era do reggae chega à Baía das Gatas 2025”, anunciou esta quinta-feira, 07, a organização nas redes sociais.

A actuação do artista está marcada para o dia 17 de Agosto.

Nascido em Kingston, Jamaica, como Keron Salmon, Kabaka Pyramid mistura magistralmente roots reggae, hip hope dancehall, criando um som único com letras conscientes que ecoam igualdade, espiritualidade e empoderamento cultural.

Desde os primeiros passos com a emblemática EP Rebel Music (2011), passando por sucessos como Lead the Way (2013), Kontraband (2018) e o aclamado álbum The Kalling (2022), produzido por Damian Marley, Kabaka solidificou sua posição como um dos pilares do movimento Reggae Revival.

Em 2023, venceu o Grammy de Melhor Álbum Reggae com The Kalling, coroando sua trajetória com o reconhecimento internacional merecido.

Conhecido por suas performances eletrizantes ao lado dos Bebble Rockers, Kabaka é famoso por levar ao público não apenas música, mas uma experiência espiritual e conscienciosa.

Para esta edição do festival já estão ainda confirmados os artistas, Hélio Batalha, Mark Delman, Tito Paris, Garry e Julian Ricardo Marley.