​Yuran Henrique participa na exposição “Dinámicas Vertientes Sur <-> Sur” no Chile

O artista plástico cabo-verdiano Yuran Henrique participa na exposição colectiva intitulada “Dinámicas Vertientes Sur <-> Sur”, no Chile. A exposição será inaugurada esta sexta-feira, 8 de Agosto, no Museu de Arte Contemporânea de Santiago do Chile.

Com curadoria de Eduardo Caballero e Francis Naranjo, a exposição reúne artistas de várias nacionalidades, incluindo docentes das universidades do Chile e de La Laguna (Ilhas Canárias). O objectivo é promover o intercâmbio de pesquisas artísticas e académicas de ambos os lados do Atlântico e em territórios considerados globais.

Segundo os curadores, o projecto concentra-se em cinco regiões do hemisfério sul: Chile, Ilhas Canárias, Cabo Verde, Equador e República Democrática do Congo. A exposição reúne o trabalho de 18 artistas que abordam a ocupação de cada um desses territórios no hemisfério sul.

“A exposição constrói uma jornada coesa por meio de um diálogo entre instalações, para revelar conexões e dissonâncias entre as produções dos artistas. Muitos dos expositores são professores universitários, abrindo assim novos caminhos para o debate e a reflexão, com pesquisas geradas em três continentes”, destacam os curadores.

Yuran Henrique participa a convite da Fundação Francis Naranjo. Natural da ilha de São Vicente, é cartoonista do jornal Expresso das Ilhas e trabalha com materiais como tecidos, aço e pigmentos, criando obras que provocam reflexões sobre percepção, representação e formas hegemónicas de conhecimento.

Em 2017, integrou a mostra “Artes Visuais – Cabo Verde Contemporâneo 2016”, onde apresentou a exposição Reverso, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, e participou na VIII Bienal de Jovens Criadores da CPLP, no âmbito da XIX Bienal Internacional de Arte de Cerveira.

Em 2018, teve obras expostas no Centro Atlântico de Arte Moderna, em Gran Canária, e participou na exposição colectiva da XII Conferência dos Chefes de Estado da CPLP. No mesmo ano, ilustrou o projecto “Passaporte Literário”, da Embaixada do Brasil em Cabo Verde.

Em 2019, integrou as exposições colectivas “Palácio Fora de Portas” (Hotel Pérola e Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas) e “Jovens Talentos” (Universidade Jean Piaget). Foi ainda um dos artistas convidados do VI Workshop de Arte Urbana do projecto XALABAS – Extratos, em parceria com o fotógrafo Nenass Almeida, além de ter participado em diversas residências artísticas, tanto em Cabo Verde como no exterior.