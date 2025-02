​Yuran Henrique apresenta exposição “Papel de bordo e a mítica ilha do pelicano” em São Vicente

Está patente no Centro Cultural do Mindelo, mais uma exposição do artista plástico Yuran Henrique intitulada “Papel de bordo e a mítica ilha do pelicano”. A exposição foi inaugurada na terça-feira, 18.

Segundo uma publicação do Centro Cultural do Mindelo, esta amostra sugere experiências pessoais, ficcionais e históricas, criando fábulas insulares contadas pela terra, mar e o vento. “Esse momento se transcreve em obras realizadas em papel e telas tratadas com uma delicada navegação pictórica, onde há um diálogo entre elas e a sua própria materialidade, abeirando paisagens de transitoriedade”, explica. A mesma fonte frisou que o artista quer com esta exposição questionar narrativas luso-tropicalistas. “E criar consciência sobre como distribuímos os nossos afectos face ao que nos rodeia para promover diferentes possibilidades de interação social, organizando assim as nossas memórias de representação cultural”. Natural de São Vicente, Yuran Henrique é cartoonista do jornal Expresso da Ilhas. Yuran Henrique é um artista que trabalha com materiais como tecidos, aço e pigmentos para criar obras que incitam reflexões sobre percepção, representação e formas hegemónicas de conhecimento. Em 2017 expôs na mostra “Artes visuais – Cabo Verde Contemporâneo 2016” onde inaugurou a exposição “Reverso” (Palácio de Cultura Ildo Lobo), e participou na VIII Bienal de Jovens Criadores da CPLP no âmbito da XIX Bienal Internacional de Artes de Cerveira. Em 2018 teve a sua obra exposta no Centro Atlântico de Arte Moderna de Gran Canária e participou na exposição coletiva da XII Conferência dos Chefes de Estado da CPLP. Yuran Henrique ilustrou o projecto "Passaporte Literário" da Embaixada do Brasil de Cabo Verde. Em 2019 participou nas exposições coletivas “Palácio Fora de Portas” (Hotel Pérola e MCIC) e “Jovens Talentos” (Universidade Jean Piaget), e foi um dos artistas convidados do VI Workshop de Arte Urbana do Projeto XALABAS - “Extratos” (parceria com o fotografo Nenass Almeida) e participou em várias residências artísticas (nacionais e internacionais).

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.