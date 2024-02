​Artista plástico Gonçalo Oliveira apresenta exposição “A•fe•tu” em São Vicente

O artista plástico, Gonçalo Oliveira inaugura esta sexta-feira, 09, a exposição intitulada “A•fe•tu de Trust Love”, no espaço Galeria ZeroPointArt, em São Vicente, pelas 19 horas.

Segundo uma nota enviada, a criação da colecção teve início em Outubro do ano passado (2023). “Mais uma vez foi através de retratos que me senti melhor a exprimir os meus sentimentos. Todas estas pinturas são muito pessoais e são para ser levadas para as suas novas casas por aqueles que estão pintados nas telas todos eles pessoas que eu conheço e que de alguma maneira afectam positivamente a minha vida aqui em Cabo Verde”.

O artista plástico frisou que os quadros foram pintados a acrílico e as cores. “Escolhi as cores que eu sinto que identificam bem as pessoas que estão nas telas. Uma mistura de precisão nos retratos e de liberdade nos fundos são a maior característica do estilo que trago para esta exposição”.

Gonçalo Oliveira disse que está satisfeito com o resultado e aguardo com expectativa a reacção das pessoas nas telas ao entrarem no espaço e perceberem que eles são os sujeitos pintados. “Essa reação é a maior razão pela qual eu pinto, fazendo as pessoas sentirem algo por dentro ao olhar para o que eu criei cá fora”.

Com mais de 17 anos no mundo da tatuagem, Gonçalo Oliveira começou a sua caminhada na pintura no início de 2021 sempre autodidata e desde cedo ganhou gosto pelos retratos.

Nestes curtos três anos, o artista plástico conta que já pintou mais de 70 quadros, a maior parte com acrílicos, mas gosto também de óleo.

“As minhas pinturas por serem retratos são a maior parte das vezes bastantes pessoais. Pintar todos os dias é o que me faz feliz, então vou continuar a pintar a minha arte todos os dias, quadro a quadro, história a história”, assegura.