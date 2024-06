​São Vicente acolhe exposição fotográfica "Gotas da Vida"

A ilha de São Vicente acolhe esta sexta-feira, 14, a exposição fotográfica intitulada "Gotas da Vida", da fotógrafa Chris Borges. Esta exposição que faz parte do projeto "Mumtobe Photography" de Chris Borges, ficará patente ao público mindelense até dia 21 deste mês.

Segundo uma nota enviada, esta exposição, que vai ocorrer, no Kafé DjanDjan, na cidade do Mindelo, representa um tributo à maternidade e à amamentação, destacando os desafios diários e as misturas de emoções únicas que acompanham a parentalidade e a vida da mãe em específico.

A exposição "Gotas da Vida", conforme a mesma fonte, é o culminar de um projecto dedicado a explorar a beleza e a complexidade da maternidade por meio da arte da fotografia. “Este evento busca não apenas celebrar, mas também promover o diálogo e a conscientização sobre a importância do apoio às mães em todas as suas jornadas”.

A mesma fonte explica que as fotografias apresentadas na exposição são mais do que simples imagens, “são narrativas poderosas, tecidas com os fios do amor, da dor e da resiliência. Cada imagem captura os momentos únicos da maternidade, desde os desafios físicos, psicológicos e emocionais até as preciosas conexões emocionais entre mãe e filho/a”.

“A exposição "Gotas da Vida" é uma oportunidade para reflectir sobre as experiências muitas vezes silenciadas da maternidade e da amamentação, e devolver o protagonismo às mães muitas vezes esquecidas quando nasce uma criança. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Ainda que a mãe seja de segunda viagem, cada experiência é única”, lê-se na nota.

A mesma fonte indica que, além de reconhecer a importância crucial de uma rede de apoio sólida. “É um convite para celebrar a vida, o amor e a união entre mães e filhos/as”.

De recordar que esta exposição esteve patente no espaço Warehouse e no Palácio do Governo, na Cidade da Praia, no mês de Maio passado, no âmbito da campanha “Maio Furta-Cor”.