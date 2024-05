​Praia recebe exposição fotográfica “Gotas da Vida” da fotógrafa Chris Borges

A Cidade da Praia recebe este domingo, 12, a exposição fotográfica “Gotas da Vida” da fotógrafa Chris Borges, no âmbito da Campanha “Maio Furta-Cor” dedicada à saúde mental materna.

Segundo uma nota enviada, esta exposição, que vai decorrer na Warehouse, representa um tributo à maternidade e à amamentação, destacando os desafios diários e as misturas de emoções únicas que acompanham a parentalidade e a vida da mãe em específico.

“A exposição `Gotas da Vida` é o culminar de um projecto dedicado a explorar a beleza e a complexidade da maternidade por meio da arte da fotografia. “Durante o mês das mães e em meio ao ano dedicado à saúde mental em Cabo Verde, este evento busca não apenas celebrar, mas também promover o diálogo e a conscientização sobre a importância do apoio às mães em todas as suas jornadas”.

A mesma fonte relata que as fotografias apresentadas na exposição são mais do que simples imagens, “são narrativas poderosas, tecidas com os fios do amor, da dor e da resiliência. Cada imagem captura os momentos únicos da maternidade, desde os desafios físicos, psicológicos e emocionais até as preciosas conexões emocionais entre mãe e filho/a”.

A exposição "Gotas da Vida", conforme a mesma fonte, é uma oportunidade para reflectir sobre as experiências muitas vezes silenciadas da maternidade e da amamentação, e devolver o protagonismo às mães muitas vezes esquecidas quando nasce uma criança.

“Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Ainda que a mãe seja de segunda viagem, cada experiência é única. Portanto, além de reconhecer a importância crucial de uma rede de apoio sólida. É um convite para celebrar a vida, o amor e a união entre mães e filhos/as”, realça.