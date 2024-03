Exposição fotográfica “Incolor ou Cor” de Gabriel da Costa inaugurada na Cidade da Praia

​A exposição fotográfica “Incolor ou Cor”, de Gabriel da Costa, que retrata cenas de vida de Cabo Verde, com destaque para as mulheres, encontra-se patente nos Paços do Concelho da Praia até 31 de Março.

Em entrevista à Inforpress, o fotógrafo Gabriel da Costa explicou que traz nesta exposição, na mesma linha da anterior realizada no ano passado, retratos de vida no país, mais centrado nas mulheres que representam o sector informal. “Isto para mostrar as pessoas a minha paixão e para também conhecerem a minha maneira de captar as cenas", disse, explicando que com o tema “Incolor ou Cor” procurou trazer o lado preto e branco, mas também o colorido, tendo em que conta que, afirmou, muitas vezes as pessoas questionam pela cor nas exposições quando encontram os quadros apenas em branco e preto. “Afinal a cor é vida", admitiu, frisando, entretanto, que não se deve esquecer que o preto e branco está na origem de toda a história da fotografia. Com o seu trabalho, sustentou, tem sempre a preocupação de ajudar na promoção de Cabo Verde, pelo que apelou às pessoas a visitarem a exposição para, através dessas fotografias, poderem ver Cabo Verde de um outro ângulo. A exposição, aberta sexta-feira, estará patente nos Paços do Concelho da Praia até 30 de Março.

