​Governo vai avançar com a criação do Pré-Conservatório de Música

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) anuncia que o Governo está a trabalhar na criação de um Pré-Conservatório de Música em Cabo Verde, com o objectivo de servir o país e abranger, igualmente, a região da África Ocidental.

Neste contexto, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, reuniu-se esta sexta-feira, 08, com a equipa técnica do Banco Mundial para discutir a realização de um estudo de impacto económico da cultura, bem como os passos subsequentes para a concretização do Pré-Conservatório.

Segundo o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o Pré-Conservatório é destinado à formação de jovens talentos na área da música, a nível regional.

Em Junho deste ano, foi assinado em Washington D.C., Estados Unidos da América, um Memorando de Entendimento (MoU) com o Banco Mundial, com vista ao financiamento de projetos nas áreas da cultura, das artes, das indústrias criativas e do desporto.

Este acordo inclui, entre outras ações, a realização do referido estudo de impacto económico, que servirá de base técnica para a criação do futuro Pré-Conservatório de Música.