​Ministro da Educação reafirma apoio ao Plano Nacional de Leitura de Cabo Verde

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, reuniu-se esta quarta-feira, 6, com o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, num encontro de trabalho dedicado ao reforço de projectos conjuntos entre os dois ministérios, com enfoque na integração entre cultura e educação.

Segundo o Ministério da Cultura, um dos principais temas abordados foi o Plano Nacional de Leitura de Cabo Verde (PNLCV), implementado há cerca de cinco anos, com a missão de promover o hábito da leitura, ampliar o acesso ao livro e valorizar a literatura cabo-verdiana.

“Coordenado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através do Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde (IBNCV), o PNLCV tem sido um instrumento essencial para o fomento da literacia no país”, destaca.

A mesma fonte citou que durante o encontro, o Ministro da Educação reafirmou o compromisso de continuar a apoiar o Plano, fortalecendo a colaboração entre os dois ministérios na promoção da leitura, da literacia e do conhecimento dos autores nacionais.

Além do PNLCV, estiveram em destaque outros temas, como a participação de Cabo Verde na próxima Conferência Geral da UNESCO, a candidatura do país ao Conselho Executivo da organização, a continuidade do projeto Kodáli, bem como a valorização da Língua Cabo-verdiana.

Neste último ponto, foi sublinhada a introdução do ensino opcional da Língua Cabo-verdiana nas escolas, medida já em vigor, acompanhada do lançamento de materiais didáticos em língua materna.

“São acções que refletem o empenho do Governo na valorização e preservação do crioulo, consolidando as bases para a sua futura oficialização”, assegura o MCIC.