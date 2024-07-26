​Neuza de Pina lança novo single “Pidi Perdon”

A cantora foguense Neuza de Pina acaba de lançar, em todas as plataformas digitais, o seu mais novo single intitulado “Pidi Perdon”.

Segundo uma nota da produtora Harmonia, a canção revelada esta sexta-feira celebra a importância do perdão, que é muito mais do que fraqueza. É sim uma demonstração de força e maturidade emocional, conforme defende a artista.

“Para muitas pessoas, o acto de pedir desculpa é difícil, como se fosse necessário humilhar-se para o fazer. Esta música é uma chamada de atenção: pedir perdão é necessário. Perdoar cura a alma”, refere.

A mesma fonte realça que “Pidi Perdon” retrata a história de dois irmãos, mas esta realidade pode ser a de qualquer pessoa.

Neuza de Pina reforça na mesma nota que a falta de perdão aliada ao orgulho nos tempos actuais tem destruído muitas famílias.

“Mas quantas famílias estão divididas por orgulho? Quantos irmãos que não se falam? Pais e filhos que se odeiam? Tudo isso poderia ser resolvido com uma simples "desculpa", mas em vez disso, escolhem viver amargurados, afastados... quando a paz está a um passo”, enfatiza.

A cantora conta que cresceu a ouvir a expressão «sangui ka ta laba» que significa que o sangue não se lava, ou seja, que não se deve cortar laços com a família. “Mesmo que não queiras falar com alguém, o sangue continua o mesmo. A ligação permanece”.

Para a Harmonia, muito mais do que uma música "Pidi Perdon" é um apelo ao perdão e um combate ao orgulho, que tantas vezes nos impede de sermos felizes.

O single conta com letra e a melodia de Neuza de Pina e o arranjo musical de Kim Alves.