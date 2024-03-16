Porto Novo: Situação de emergência obriga câmara a suspender realização do festival de Curraletes

A presidente da câmara do Porto Novo, Elisa Pinheiro, informou hoje que está suspensa a 36.ª edição do festival de música da praia de Curraletes devido à situação de emergência que se vive neste município.

O festival de Curraletes deveria ser realizado nos dias 22, 23 e 24 de Agosto, mas a edilidade porto-novense decidiu cancelar o evento e canalizar os recursos para resolver os problemas decorrentes das chuvas.

“Não temos condições para realizar o festival de Curraletes, porque o momento é de solidariedade e de união. Estamos a pedir ajudas e esta não é a hora de gastar dinheiro em determinadas actividades que podem ser consideradas secundárias”, explicou Elisa Pinheiro.

Para a edil, Porto Novo vive uma situação de urgência, com inúmeras famílias a precisarem de apoio, sendo necessário, por isso, priorizar as acções e acudir às famílias e ter recursos para repor a normalidade no concelho.

A Inforpress soube que a praia balnear de Curraletes, palco do festival, sofreu vários danos durante as intensas chuvas que se abateram sobre Santo Antão e vão ser necessários avultados recursos para a sua recuperação.

As outras praias balneares no Porto Novo estão também danificadas.

Elisa Pinheiro alertou para a “situação complicadíssima” em que se encontra o município do Porto Novo devido às intensas chuvas ocorridas, considerando que “o momento é de solidariedade e de união” entre os porto-novenses.