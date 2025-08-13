​Sónia Gonçalves lança livro “Sentimentos Que Guiam” na Praia

A escritora cabo-verdiana Sónia Gonçalves apresenta nesta quarta-feira, 13 de Agosto, na Biblioteca Nacional, na cidade da Praia, a sua primeira obra literária, intitulada “Sentimentos Que Guiam”.

Segundo uma nota enviada, o livro visa ajudar mulheres a transformar emoções em força interior. “A obra propõe uma abordagem clara, directa e acessível, sobre o papel central dos sentimentos na vida humana”.

Organizado em capítulos temáticos, o livro explora emoções como raiva, medo, perdão, amor e frustração, analisando como estas influenciam pensamentos, decisões e comportamentos.

“Sentimentos Que Guiam”, conforme a mesma fonte, nasceu de um processo de auto-observação da autora, aliado ao desejo de apoiar outras pessoas a ultrapassarem desafios emocionais semelhantes.

A apresentação do livro estará a cargo da psicóloga Fabíola Barreto.

Sónia Gonçalves nasceu em Cabo Verde. Em 2006, emigrou para Portugal, para estudar. E reside na Holanda desde o ano de 2021.

Em Portugal, fez o curso de Animador Sociocultural, terminou o ensino médio e parou após ter o seu primeiro filho.

A partir de 2021, decidiu voltar novamente aos estudos e formou-se como treinadora fitness, plano nutricional, como criar um negócio fitness, com a Universidade Central de Queensland.

Sónia conta que sempre gostou da literatura, pois seus pais eram professores, “punham-me a estudar e eu sempre fui dedicada mais à língua portuguesa”.

Daí, ultimamente, decidi voltar e desenvolver o seu desejo pela escrita.