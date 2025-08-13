​Sónia Gonçalves lança livro “Sentimentos Que Guiam” na Praia

Segundo uma nota enviada, o livro visa ajudar mulheres a transformar emoções em força interior. “A obra propõe uma abordagem clara, directa e acessível, sobre o papel central dos sentimentos na vida humana”.
Organizado em capítulos temáticos, o livro explora emoções como raiva, medo, perdão, amor e frustração, analisando como estas influenciam pensamentos, decisões e comportamentos.
“Sentimentos Que Guiam”, conforme a mesma fonte, nasceu de um processo de auto-observação da autora, aliado ao desejo de apoiar outras pessoas a ultrapassarem desafios emocionais semelhantes.
A apresentação do livro estará a cargo da psicóloga Fabíola Barreto.
Sónia Gonçalves nasceu em Cabo Verde. Em 2006, emigrou para Portugal, para estudar. E reside na Holanda desde o ano de 2021.
Em Portugal, fez o curso de Animador Sociocultural, terminou o ensino médio e parou após ter o seu primeiro filho.
A partir de 2021, decidiu voltar novamente aos estudos e formou-se como treinadora fitness, plano nutricional, como criar um negócio fitness, com a Universidade Central de Queensland.
Sónia conta que sempre gostou da literatura, pois seus pais eram professores, “punham-me a estudar e eu sempre fui dedicada mais à língua portuguesa”.
Daí, ultimamente, decidi voltar e desenvolver o seu desejo pela escrita.