​CCM e CNAD encerrados temporariamente após chuvas intensas em São Vicente

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) informou nesta segunda-feira, 18, que o Centro Cultural do Mindelo (CCM) e o Centro Nacional de Artes e Design (CNAD) foram temporariamente fechados, devido à tempestade do dia 11 de Agosto, que atingiu a ilha de São Vicente.

Numa publicação nas redes sociais, o MCIC avisou que as chuvas intensas que caíram no dia 11 de Agosto, em São Vicente, provocaram inundações e danos significativos em alguns dos principais equipamentos culturais da ilha, nomeadamente o Centro Cultural do Mindelo (CCM) e o Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), enquanto o Museu do Mar registou apenas estragos mínimos.

O MCIC avançou que no CCM, as águas invadiram salas e arrecadações, afectando tanto o edifício como parte do espólio guardado no local, entre os quais livros pertencentes ao Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, que dispõe de um anexo e de um armazém naquele espaço.

Já no CNAD, as inundações atingiram o armazém subterrâneo e algumas salas, obrigando ao encerramento imediato da instituição. O Museu do Mar, por sua vez, sofreu apenas pequenos danos, considerados de pouca gravidade.

E que, face à situação, tanto o CCM como o CNAD permanecerão encerrados por tempo indeterminado, até que seja concluído o levantamento detalhado dos estragos e apresentado o respectivo relatório.

“Para esse efeito, engenheiros e arquitetos das Infraestruturas de Cabo Verde, acompanhados pelo Diretor-Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão, Ivanildo Fernandes, realizaram já uma visita técnica aos edifícios”, assegura.

A tutela da cultura salienta que o edifício do CCM já se encontrava incluído num plano de reabilitação. “O concurso para as obras será lançado assim que os relatórios finais forem concluídos e o orçamento devidamente atualizado”.

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas confirma que todos os esforços estão a ser envidados para que esses espaços culturais retomem as actividades no tempo necessário e qualidade de serviço sempre entregue.