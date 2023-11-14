​Praia acolhe Masterclasse “Dança Sem Fronteiras”

Segundo uma publicação nas redes sociais da Associação Badju Kabu Kaba, explica que a iniciativa trouxe a bailarina Carmelita Siwa, para ministrar a Masterclasse.
“Com a sua energia vibrante, talento inigualável e dedicação à arte, a Beninuase trouxe ao público cabo-verdiano momentos de aprendizagem, inspiração, conexão através da dança e uma maravilhosa viagem ao Benin. O encontro valorizou a interculturalidade, a criatividade e o poder da expressão artística como ponte entre povos e gerações”, refere.
A mesma fonte avisa que a Masterclasse continuará de 18 a 21 de Agosto com a bailarina cabo-verdiana Rosy Timas, no Centro Cultural Português na Praia.
Produzido pela Associação Badju Kabu Kaba, a iniciativa conta com a parceria do Centro Cultural Português e financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian.