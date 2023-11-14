Cultura

​Praia acolhe Masterclasse “Dança Sem Fronteiras”

PorDulcina Mendes,18 ago 2025 14:12

A cidade da Praia recebe, desde o dia 13 de Agosto, a Masterclasse “Dança Sem Fronteiras”, com as bailarinas Carmelita Siwa (Benin) e Rosy Timas. A Masterclasse “Dança Sem Fronteiras” é uma experiência que uniu movimento, partilha e transformação.

Segundo uma publicação nas redes sociais da Associação Badju Kabu Kaba, explica que a iniciativa trouxe a bailarina Carmelita Siwa, para ministrar a Masterclasse.

“Com a sua energia vibrante, talento inigualável e dedicação à arte, a Beninuase trouxe ao público cabo-verdiano momentos de aprendizagem, inspiração, conexão através da dança e uma maravilhosa viagem ao Benin. O encontro valorizou a interculturalidade, a criatividade e o poder da expressão artística como ponte entre povos e gerações”, refere.

A mesma fonte avisa que a Masterclasse continuará de 18 a 21 de Agosto com a bailarina cabo-verdiana Rosy Timas, no Centro Cultural Português na Praia.

Produzido pela Associação Badju Kabu Kaba, a iniciativa conta com a parceria do Centro Cultural Português e financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian.

Tópicos

Associação Badju Kabu Kaba Praia Masterclasse

Autoria:Dulcina Mendes,18 ago 2025 14:12

Editado porAndre Amaral  em  18 ago 2025 14:19

