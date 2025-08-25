IPC e Cooperação Espanhola promovem curso de Arqueologia Subaquática e Acessibilidade em Museus

O Instituto do Património Cultural (IPC), em parceria com a Cooperação Espanhola (AECID), promove de 25 a 29 de Agosto um ciclo de formações em Arqueologia Subaquática e Acessibilidade em Museus no âmbito do Programa ACERCA.

Segundo uma nota de imprensa do Governo, as formações pretendem reforçar as competências técnicas para o registo e preservação de bens patrimoniais submersos, bem como introduzir estratégias que garantam a adaptação dos museus nacionais a padrões internacionais de inclusão e participação cultural.

As primeiras acções realizam-se em dois locais distintos, no Instituto do Património Cultural, com a formação em Arqueologia Subaquática, e na AECID, com a formação em Acessibilidade em Museus.

Segundo o documento, este ciclo de formações integra ainda, em Setembro, os cursos de Gestão do Património Cultural em contexto de mudanças climáticas e riscos, bem como de Inventário e Digitalização de Acervos.

A mesma visa consolidar o investimento na qualificação técnica dos profissionais do sector e no alinhamento das políticas culturais nacionais com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A formação irá decorrer na Agência Espanhola de Cooperação, instalada no edifício da Embaixada da Espanha, em Achada Santo António, e a abertura será presidida pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga.