​Calú Moreira lança “Alma” em Lisboa

O artista cabo-verdiano Calú Moreira apresenta neste sábado, 30 de Agosto, o seu mais novo álbum intitulado “Alma”. O álbum será apresentado no B.Leza, um dos espaços de referência das noites cabo-verdianas de Lisboa.

O B.Leza sublinha numa publicação na rede social que o lançamento do álbum de Calú será numa noite de reencontro com a tradição, emoção e potência musical do arquipélago.

“Calú Moreira traz-nos canções novas e algumas que já pertencem ao repertório afectivo daqueles que frequentam o B.Leza. Alma promete abraçar morna, coladeira, batuque e mais, sempre com peso emocional e autenticidade sonora”, destaca.

Natural da ilha de São Vicente, Calú foi vocalista dos lendários Conjunto Granada, antes de construir uma carreira sólida em Portugal.

Calú parte para Portugal, onde aos poucos é referência da nossa música na cidade de Lisboa, começando no EnClave e depois no já referido B.Leza onde se torna cantor residente.

Paralelamente aparecem as digressões por Portugal, Holanda, Espanha, Bélgica, Luxemburgo entre outros países.

O artista tornou-se presença constante nos palcos do B.Leza, encantando com o seu timbre profundo e a sua musicalidade calorosa.





Solidariedade

Por ocasião do lançamento do álbum de Calú Moreira, o B.Leza, em parceria com a Associação Cabo-verdiana e a Cruz Vermelha Portuguesa, dá início a uma campanha de recolha de bens destinados a Cabo Verde, profundamente afectado pela tempestade Erin, que devastou especialmente a ilha de São Vicente, deixando para trás casas destruídas, perdas materiais e, tristemente, vidas ceifadas.

“Convidamos todos a ajudar-nos a ajudar São Vicente, trazendo uma doação em produtos não perecíveis”, apela.





Setembro

O mês de Setembro no B.Leza é dedicado a novos álbuns. Além do álbum de Calú Moreira, está prevista a apresentação de trabalhos discográficos de Binhan da Guiné-Bissau, Jon Luz de Cabo Verde e do grupo musical La Tremenda Sonora.

“De Cabo Verde à Guiné-Bissau, de Lisboa ao México e ao Caribe, o nosso palco recebe artistas que chegam com trabalhos fresquinhos, prontos para emocionar, fazer dançar e marcar memórias”, ressalta.