​Lançamento oficial da segunda fase do projecto Rede de Cinema e Audiovisual PALOP+TL será em Moçambique

O lançamento oficial da segunda fase do projecto Rede de Cinema e Audiovisual PALOL+TL acontece nesta sexta-feira, 29, no auditório do CCFM -Centro Cultural Franco-moçambicano, em Maputo, e em formato online. O evento integra a programação 15.º do Festival Kugoma.

Segundo uma nota enviada, o projecto teve a sua primeira fase entre 2018 e 2020, e tem como objectivos principais a promoção de oportunidades regionais e internacionais no sector e a capacitação técnica e artística.

A equipa de coordenação da Rede é formada por elementos da Associação dos Amigos do Museu do Cinema em Moçambique (AAMCM) e as coordenadoras de Cabo Verde Samira Vera Cruz, e Emília Wojciechowska, e de São Tomé e Príncipe Katya Aragão, que vão falar do começo da iniciativa, em 2018 e dos objectivos a alcançar entre 2025 e Julho de 2027. A sessão conta com o lançamento da nova identidade visual.

O projecto é financiado pela Cooperação Portuguesa através do Proceris – Programa Cultura e Empreendedorismo com Responsabilidade e Inclusão Social e é uma iniciativa da AAMCM - Associação dos Amigos do Museu do Cinema em Moçambique, em parceria de implementação com o CCFM, a Tela Digital Media Group (São Tomé e Príncipe), a Ekran Eventos e a Parallax Produções (Cabo Verde).

A sessão de abertura contará com palavras dos representantes do financiador, estarão presentes a equipe da AAMCM e as parceiras de Cabo Verde e São Tomé (online), além de outros convidados que colaboraram com a Rede.

Durante a sessão serão apresentadas as actividades a serem desenvolvidas ao longo de 24 meses, entre 2025 e 2027, e lançada a nova identidade visual da Rede.

Entre as actividades previstas destaca-se a retoma de mapeamento profissional, o desenvolvimento de um projecto de curadoria e a criação de uma Agência de Curtas-metragens para promover a distribuição e a exibição de obras produzidas nestes países, ao nível internacional.

A mesma fonte indica que a programação inclui acções de capacitação presenciais e online, com foco na internacionalização e direitos de autor, e temáticas transversais como os direitos fundamentais e as questões ambientais, complementar-se-ão com a realização de FilmLabs.

“O projecto trabalhará em uníssono com os órgãos da tutela nacionais, trazendo recomendações estruturais para o sector, como uma proposta para a criação de Film Commissions nos PALOP+TL, a desenvolver com especialistas internacionais”, frisa.

A iniciativa conta ainda com apoio adicional do FEF Criação África, através da Embaixada da França em Moçambique, e do Institut Français, através do CCFM.