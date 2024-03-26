Festival de Santa Maria 2025 mantém programação

O Festival da Praia de Santa Maria, no Sal, está confirmado para os dias 12 e 13 de Setembro, mantendo a programação apesar da tempestade em São Vicente que fez outros municípios cancelarem festivais.

De acordo com publicações na página de Facebook da Câmara Municipal do Sal, a 33ª edição do Festival da Praia de Santa Maria já tem confirmadas duas grandes atrações: a artista internacional Mo’Kalamity e o lendário grupo bissau-guineense Tabanka Djaz.

Mo’Kalamity, reconhecida pela sua voz envolvente e estilo que mistura reggae, soul e ritmos africanos, promete um espetáculo memorável em Setembro, trazendo para Sal a energia de uma das vozes mais marcantes do reggae contemporâneo.

Apesar de outros municípios terem cancelado festivais em solidariedade com a ilha de São Vicente, que ficou devastada após a tempestade do dia 11 de Agosto, a Câmara Municipal de Sal decidiu manter a programação, garantindo que o Festival continue a celebrar a música, cultura e união dos povos.

O Festival de Santa Maria 2025 mantém-se assim como um dos principais palcos culturais do país, consolidando Sal como destino de referência para a música e a cultura cabo-verdiana.