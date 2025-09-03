​Ilha do Maio acolhe a Grande Feira do Livro de Cabo Verde

A ilha de Maio será palco da segunda edição da Grande Feira do Livro de Cabo Verde, um evento que reúne escritores, leitores e agentes culturais. O evento acontece de 3 a 5 de Setembro, no Largo do Mercado Municipal, na cidade do Porto Inglês, sob o lema “Diálogos Literários”.

Numa publicação na rede social, a Câmara Municipal do Maio informa que este evento reafirma o compromisso da ilha com a valorização do conhecimento, a cidadania activa e a excelência da cultura cabo-verdiana.

“Esta celebração literária destaca-se como uma iniciativa estratégica para o desenvolvimento local, promovendo o diálogo e o envolvimento da comunidade na construção de uma sociedade mais informada e participativa”, destaca.

A Câmara Municipal do Maio convida toda a população a marcar presença nas actividades, exposições e debates. “Juntos, tornamos a leitura um pilar de progresso para a nossa ilha”.

Promovida pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, em parceria com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, a feira visa dinamizar o mercado livreiro e facilitar o acesso ao livro.

A Grande Feira do Livro integra a programação oficial das comemorações dos 50 anos da Independência de Cabo Verde e conta com o apoio do Governo de Portugal.

A segunda edição da Grande Feira de Livro de Cabo Verde foi inaugurada em Julho deste ano na cidade da Praia, onde foram realizadas várias actividades como conferências, lançamento de livros, palestras e debates com especialistas e escritores e feira de livros com um vasto acervo de diferentes géneros literários.

Este ano, a organização do evento escolheu homenagear a escritora cabo-verdiana Dina Salústio, pelo seu enorme contributo na literatura cabo-verdiana e na promoção do livro.