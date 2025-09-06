​Lucibela com vários shows na Europa

A cantora cabo-verdiana Lucibela tem agendado uma série de concertos pela Europa, durante os meses de Setembro a Dezembro, para mostrar o seu projecto musical. Os concertos passam por Portugal, França e Grécia.

O primeiro espectáculo acontece já esta sexta-feira, 5 de Setembro, no Alentejo (Portugal). No dia 10 de Setembro, a artista estará em Paris, França, para um concerto no espaço La Traversière.

Ainda em França, Lucibela sobe ao palco no dia 12, em Aramon (Avignon), e no dia 15, em Calvi (Córsega). Segue-se a Grécia, onde a cantora se apresenta com a Cesária Évora Orquestra, a 22 de Setembro, em Atenas.

Em Outubro, Lucibela regressa a França para dois concertos: dia 10, em Juvisy (Les Bords de Scène), e dia 11, em Châtillon (Hauts-de-Seine).

Ainda no mês de Outubro, a cantora tem agendado dois concertos em Portugal, no dia 18, em Águeda, e 19, com a Cesária Évora Orquestra, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

No mês de Novembro, Lucibela actua em Verdun (França), no dia 20. Em Dezembro, voltará a juntar-se à Cesária Évora Orquestra para três concertos em território francês: dia 5, em Goussainville, dia 6, em Noisy-le-Sec, e dia 13, em Fontenay-sous-Bois.

Na sua página nas redes sociais, a cantora afirmou estar feliz “em poder levar a nossa música para tantos palcos assim, com o meu projecto mas também com a Cesária Évora Orquestra”.

De lembrar que no ano passado, a cantora lançou o seu mais novo disco, intitulado “Moda Antiga”, que faz referência à ligação às raízes culturais e dá continuidade ao caminho iniciado com o seu álbum de estreia, “Laço Umbilical”.