​Obra “Os dois irmãos” de Germano Almeida traduzido para língua cabo-verdiana

A ilha de São Vicente recebe esta terça-feira, 9, a apresentação pública da tradução para língua cabo-verdiano da obra “Os dois irmãos” do escritor Germano Almeida.

Segundo uma nota da Ilhéu Editora, a obra foi traduzida por Nicolas Quint e Aires Semedo. “É a primeira obra em cabo-verdiano editada pela Ilhéu”.

Esta apresentação acontece no âmbito do 23º Congresso Anual da Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola (ACBLPE) que se realiza na cidade do Mindelo, de 8 a 12 de Setembro.

Depois de várias traduções para línguas como espanhol, francês, italiano, alemão, sueco, holandês, norueguês, dinamarquês e inglês, a obra de Germano Almeida passa agora a estar disponível também em cabo-verdiano.

A sessão de apresentação de “Dós Armun” acontece no anfiteatro da FaED - UNI-CV e contará com a presença do autor e dos dois tradutores, Nicolas Quint e Aires Semedo.

De lembrar que o livro descreve uma história verídica sobre dois irmãos cabo-verdianos, onde uma mata o outro após receber uma carta do pai dizendo que o irmão se envolveu com sua esposa, pressionado pela tradição da aldeia.