​CNAD reabre portas ao público após encerramento forçado pela tempestade de 11 de Agosto

Numa publicação na rede social, o CNAD informa que o seu Museu e a sua Loja estão novamente acessíveis para visitas. Mas, avisa que as Galerias Luísa Queirós e Bela Duarte, bem como outros espaços do centro, permanecerão temporariamente encerrados devido à actual situação.
A direcção do CNAD convida o público a regressar ao espaço e a redescobrir a arte, o artesanato e o design, sublinhando que, apesar das dificuldades, mantém-se o compromisso de continuar a ser “um espaço de encontro, cultura e criação”.
A CNAD agradece ainda a compreensão e a solidariedade demonstrada neste período difícil para toda a ilha de São Vicente. “E renovamos o compromisso de continuar a ser um espaço de encontro, cultura e criação”. De lembrar que o CNAD foi encerrado depois da tempestade do dia 11 de Agosto, que atingiu a ilha de São Vicente, provocando inundações e danos significativos em alguns dos principais equipamentos culturais da ilha.
No CNAD, conforme o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, as inundações atingiram o armazém subterrâneo e algumas salas, o que obrigou ao encerramento imediato da instituição.