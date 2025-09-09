​CNAD reabre portas ao público após encerramento forçado pela tempestade de 11 de Agosto

O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), na cidade do Mindelo, reabriu as suas portas ao público após alguns dias de encerramento devido aos danos provocados pela forte tempestade de 11 de Agosto.

Numa publicação na rede social, o CNAD informa que o seu Museu e a sua Loja estão novamente acessíveis para visitas. Mas, avisa que as Galerias Luísa Queirós e Bela Duarte, bem como outros espaços do centro, permanecerão temporariamente encerrados devido à actual situação.

A direcção do CNAD convida o público a regressar ao espaço e a redescobrir a arte, o artesanato e o design, sublinhando que, apesar das dificuldades, mantém-se o compromisso de continuar a ser “um espaço de encontro, cultura e criação”.

A CNAD agradece ainda a compreensão e a solidariedade demonstrada neste período difícil para toda a ilha de São Vicente. “E renovamos o compromisso de continuar a ser um espaço de encontro, cultura e criação”. De lembrar que o CNAD foi encerrado depois da tempestade do dia 11 de Agosto, que atingiu a ilha de São Vicente, provocando inundações e danos significativos em alguns dos principais equipamentos culturais da ilha.

No CNAD, conforme o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, as inundações atingiram o armazém subterrâneo e algumas salas, o que obrigou ao encerramento imediato da instituição.