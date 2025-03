Não incomodar, Carnaval chegou

Só para nos entendermos: a vida são dois dias, o Carnaval são três, excepto em São Vicente, onde começa em Janeiro. Esclarecidas as coisas, vamos ao que interessa.

Estamos a poucos dias de mais uma época alta do modo são-vicentino de ser. Na terça-feira à noite (4), cinco grupos oficiais disputarão o título de vencedor e todos os outros prémios a concurso, num ano que fica marcado pelo regresso de Vindos do Oriente ao concurso oficial. Na véspera, na noite de segunda (3), o habitual desfile da Escola de Samba Tropical (EST). Antes disso, serão muitas as escolas, jardins e outras instituições a apresentar as suas criações no centro histórico do Mindelo.

A montagem das bancadas foi iniciada a 20 de Fevereiro e, como nos últimos anos, serão colocadas estruturas na Rua de Lisboa, Avenida Baltasar Lopes e Praça Nova, num total de cerca de 4 mil lugares sentados.

Os bilhetes serão vendidos sábado, das 8 às 16 horas, e domingo, das 10 às 15. A bilheteira ficará instalada no Centro de Estágio, junto ao estádio Adérito Sena. Os preços variam. Para a noite de segunda-feira, um lugar nas bancadas da Praça Nova custará 300$00, na Av. Baltasar Lopes, 1.000$00, na Rua de Lisboa, 1.500$00. Já para o dia grande, terça-feira, um lugar na Praça Nova ficará por 1.000$00, assistir ao Carnaval na Av. Baltasar Lopes implicará desembolsar 1.500$00, enquanto que marcar presença na Rua de Lisboa significará um investimento de 2.000$00.

Cada pessoa poderá comprar no máximo dois bilhetes para terça-feira e não há lugares marcados (ah, e leve dinheiro no bolso, que não a organização não aceitará pagamentos com Vinti4).

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas anunciou ter reservado 7.200 contos para o Carnaval de São Vicente, para serem distribuídos pelos diferentes grupos oficiais, via Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval (LIGOC-SV).

A Câmara Municipal local também apoiou os preparativos e até esta terça-feira já tinha disponibilizado 2 mil contos a cada grupo.

Vindos do Oriente

Os foliões de Vindos do Oriente (VO) voltam a pisar um chão que é seu por direito. Em 2025, e com assinatura do carnavalesco Cláudio Miranda, o grupo aposta no enredo “As filhas de Ísis, o berço da vida, suas lutas e conquistas”. Uma homenagem às mulheres cabo-verdianas e de forma muito especial a Lili Freitas e Cely Freitas, históricas dirigentes da agremiação, que nos deixaram nos últimos anos.

A marcar o compasso e a animar os 1.000 e 1.200 foliões esperados, o tema musical “Se carnaval era gente”, da dupla Anísio e Jotacê.

Flores do Mindelo

“Um sonho, um desejo, uma viagem da África para a Amazónia” é o enredo de Flores do Mindelo, proposto por Ana Soares, presidente do grupo. Uma viagem imaginária e uma oportunidade para promover a união e diálogo entre culturas e etnias diferentes, mas com inúmeros pontos de contacto.

Flores do Mindelo espera conseguir mobilizar 700 foliões, que desfilarão ao som de “Destine traçode”, título da música composta e escrita por Gai Dias.

Estrela do Mar

Como noutras edições, o grupo Estrela do Mar aproveita o Carnaval de 2025 para apelar a uma maior consciência ambiental. “I Love Terra – Em defesa do seu verde pomar, Estrela do Mar pede ponto final para o aquecimento global” é o enredo desenvolvido pelo carnavalesco Emanuel Ribeiro. Uma forma de sensibilizar a população para um tema sério, as alterações climáticas.

São esperados 800 foliões, que vão sambar ao ritmo de “I love terra”, de Emanuel Ribeiro, com interpretação de Yannick.

Cruzeiros do Norte

Fernando ‘Nóia’ Morais preparou, para o Cruzeiros do Norte, o enredo “Farol do Atlântico, brilhante de mil luzes”. O grupo promete uma ópera em quatro actos, da chegada dos navegadores portugueses, à miscigenação de culturas que caracteriza o Cabo Verde contemporâneo.

São esperados 1.200 foliões. A música é “Caldeirão d’Atlântico”, de Edson Oliveira.

Monte Sossego

Vencedor em 2020, 2023 e 2024, o Grupo Carnavalesco de Monte Sossego sabe que a responsabilidade é grande (e a expectativa também). Em 2025, a agremiação aposta numa espécie de regresso às origens e faz um tributo a 40 anos de história, com o enredo “Terra d’índio em festa – Celebração ao bairro que gerou uma nação”, pensado pela dupla Valdir Brito e ‘Boss’ Brito.

Constantino Cardoso dá música à festa, com “Celebrá terra d’Índio”. São esperados, mais uma vez, mais de um milhar de foliões.

Samba Tropical

A EST não entra para as contas do concurso de terça-feira. “A apoteose do Carnaval do Mindelo. Sete ruas, uma História” faz uma homenagem ao percurso histórico do Carnaval Mindelense e traz retalhos de enredos de outros grupos que marcaram a festa nas ruas da cidade, ao longo dos anos. “Tchá Bem Folia” é o tema assinado por Anísio e Jotacê.

Expectativas

Para Flávio Fernandes, da Rádio Morabeza, que há vários anos coordena as emissões especiais de Carnaval, a partir do Mindelo, será mais um ano de alto nível. Monte Sossego e Vindos do Oriente partem como favoritos, acredita.

“Para Monte Sossego, não será fácil manter o título. Têm a vantagem de ser os últimos a sair e por isso vão ficar na retina das pessoas. Também têm a vantagem de ter um bairro consigo”, nota.

“Vindos do Oriente deverá ser o principal adversário de Monte Sossego. Regressam e vêm com uma música que ficou no ouvido das pessoas e um enredo de fácil compreensão”, comenta.

Horário dos Desfiles Oficiais

Segunda-feira, dia 3

21:00 - Samba Tropical

Terça-feira, dia 4

19:00 – Vindos do Oriente

19:30 – Flores do Mindelo

20:00 – Estrela do Mar

20:30 – Cruzeiros do Norte

21:00 – Monte Sossego

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1213 de 26 de Fevereiro de 2025.