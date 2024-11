São Vicente: Vindos do Oriente vai homenagear mulheres cabo-verdianas e render tributo póstumo a ex-dirigentes no Carnaval 2025

No Carnaval do próximo ano, o grupo Carnavalesco Vindos do Oriente vai apostar no enredo “As filhas de Ísis, o berço da vida, suas lutas e conquistas” para homenagear mulheres as cabo-verdianas e as falecidas dirigentes Lili Freitas e Cely Freitas.

Esta informação foi avançada pela nova dirigente do grupo, Dirce Vera-Cruz, na noite de sábado, durante a apresentação pública do enredo, que marca o regresso do grupo ao Carnaval após a morte de Lili Freitas e Cely Fortes.

Segundo a presidente do grupo, apesar de ser tema para o Carnaval 2025, a homenagem às mulheres nas suas lutas, conquistas, desafios e nas suas mais variadas facetas e às falecidas dirigentes há muito que já tinha sido discutida pela direcção do Vindos do Oriente.

“Quisemos fazer um desfile de homenagem à Dona Lili e às mulheres cabo-verdianas, mas ela nunca aceitou. Após a sua morte, a Cely tentou pegar nesse enredo, mas infelizmente ela também acabou por falecer”, explicou a mesma fonte, reconhecendo que voltar com os desfiles do grupo após a morte das ex-dirigentes deixa os membros do grupo com “as emoções à flor da pele”, mas decidiram voltar “com espírito de missão”.

Idealizado pelo carnavalesco brasileiro Cláudio Miranda, que já costuma fazer criações para o grupo Vindos do Oriente, o enredo é inspirado na Ísis, Deusa egípcia da fertilidade e mãe de todos os faraós, mas adaptada à realidade da mulher cabo-verdiana, indicou a presidente da agremiação.

Segundo a responsável por apresentar enredo, a jornalista Rosana Almeida, que também será uma das figuras a desfilar no grupo, o tema vai-se desenrolar em três sectores.

O primeiro sector denominado “Os pés descalços e calejados e as mulheres trabalhadoras do porto”, destacará a figura feminina de Cesária Évora, uma artista que pisou grandes palcos do mundo tendo ficado conhecida como a “diva dos pés descalços” e elevou o nome do país além-fronteiras.

A par de Cesária Évora, da cultura e da música cabo-verdiana o primeiro sector também vai destacar as mulheres que trabalham ligadas ao Porto Grande e à Baía do Mindelo das quais as peixeiras, esposas do pescador e mulheres que trabalham na Enapor, empresa que gere os portos de Cabo Verde.

O segundo sector terá como figura máxima a falecida artista e contadora de histórias Celina Pereira. Trata-se, segundo a mesma fonte, de uma ala que mostrará as estórias contadas por Celina Pereira, mas também que vai homenagear figuras como Lilica Boal, Titina Rodrigues, Dina Salústio, Vera Duarte, Sara Tavares, Bela Duarte, Ana Maria Cabral, Carlota Teixeira entre outra.

Também destaca as mulheres jornalistas cabo-verdianas e do sector da comunicação social no seu todo que, “diariamente, à noite e também nos feriados, saem à procura de informar a sociedade, deixando o aconchego do lar e os filhos”.

Esta ala vai render homenagem ainda para a classe profissional das educadoras “que tem instruído várias gerações” e para a ex-presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Isaura Gomes, que foi empresária e primeira política eleita presidente de câmara no país.

O terceiro sector, terá como título “A grande dama do Carnaval e direito feminino ao sonho”, que terá em destaque a figura da ex-presidente do grupo Vindos do Oriente, Lili Freitas, que faleceu em 2022 aos 76 anos e ainda à sua filha e ex-presidente do grupo, Cely Freitas, que faleceu em 2023 aos 58 anos.

Convidada a fazer uma intervenção, a filha de Lili Freitas, Josina Freitas, também irmã de Cely Freitas, disse que não vai estar envolvida nos preparativos do desfile do grupo em 2025 porque ainda não consegue festejar o Carnaval como sempre fez.

“É uma gratidão enorme estar aqui, ter esta família porque o Vindos do Oriente é uma família. E nesta família cabe sempre mais um”, frisou em poucas palavras, mas bastante emotiva.

O ano 2025 também vai marcar o regresso ao grupo de figuras de destaque Mila Diogo, que será a rainha de bateria, após ter desfilado em anos anteriores pelo Estrela do Mar e outros grupos carnavalescos.

Conforme a presidente do grupo, Vindos do Oriente já tem escolhido as figuras de destaque dos andores, o casal de mestre-sala e porta-bandeira e já gravou a música com composição de Anísio Rodrigues e JC.