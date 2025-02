​ENAPOR patrocina grupos oficiais de Carnaval de São Vicente

A ENAPOR - Portos de Cabo Verde renovou esta quarta-feira, 12, a parceria com os grupos oficiais de Carnaval de São Vicente, através da assinatura dos acordos de patrocínio para 2025. A informação foi partilhada pela ENAPOR, na sua página na rede social.

A festa do Rei Momo já começou com os ensaios dos grupos de Carnaval, preparação dos andores, e dos trajes. O desfile dos grupos oficiais acontece no dia 4 de Março.

Segundo a mesma fonte, para além do valor monetário de três mil contos, 1500 contos para a Câmara Municipal e 250 mil escudos para cada grupo, o Porto Grande também patrocina os grupos, cedendo, gratuitamente, atrelados e tratores, material indispensável para a conceção dos andores e desfiles, num valor que ronda os 16 mil contos.

O acto de assinatura dos acordos aconteceu esta quarta-feira, 12, e contou com a presença do Administrador Executivo da Enapor, Eduardo Lima, que se fez acompanhar do Administrador-delegado do Porto Grande e da Directora Comercial e Marketing, dos representantes dos grupos e da Liga Independente dos Grupos de Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV).

Na ocasião, o Administrador Executivo da ENAPOR realçou a aposta da empresa enquanto impulsionadora do Carnaval, destacando o seu impacto no desenvolvimento económico e cultural do país.

Já os representantes dos grupos salientaram a importância do apoio da ENAPOR para o desenvolvimento do Carnaval e reforçaram a importância da empresa para a materialização dos desfiles, tendo em conta a cedência gratuita dos atrelados e tratores.