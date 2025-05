São Vicente: Enapor anuncia inauguração do Terminal de Cruzeiros do Mindelo para dia 21 de Junho

O Terminal de Cruzeiros do Mindelo será inaugurado no dia 21 de Junho, um “investimento robusto” na modernização dos portos nacionais e na dinamização do turismo sustentável e inclusivo, anunciou a Enapor – Portos de Cabo Verde.

Trata-se, de acordo com a mesma fonte, em nota distribuída à imprensa, justamente a um mês da inauguração, de uma infraestrutura “moderna e estratégica”, concebida para posicionar o país como um “destino de excelência” no circuito internacional de cruzeiros. A cerimónia de inauguração deve contar com a presença de entidades nacionais e internacionais, representantes do sector marítimo e turístico, parceiros institucionais e membros da comunidade, o que marca “um passo significativo” para o desenvolvimento económico e turístico de Cabo Verde. O cais “Jetty” do terminal tem 400 metros de comprimento e 20 metros de largura e executado com recurso a 154 pilares. A gare de passageiros desenvolve-se em 900 metros quadrados de área e respectivo ordenamento exterior, com a inclusão de um parque de estacionamento. No seu todo, os trabalhos da construção do terminal envolveram a conquista de um terrapleno, denominado “Ponte Terrestre”, com 2.700 metros quadrados, a dragagem de aproximadamente 124 mil metros cúbicos na bacia portuária e no canal de acesso, e a reabilitação do cais número 09, que passará a servir navios de recreio de pequeno porte. As obras foram executadas pelo consórcio luso-cabo-verdiano constituído pelas empresas Mota-Engil – Engenharia e Construção, SA e Empreitel Figueiredo, SA. O projecto foi co-financiado em 29 milhões de euros (cerca de 3,2 milhões de contos) pelo Governo de Cabo Verde, Fundo ORIO, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP [Organização dos Países Exportadores de Petróleo] para o Desenvolvimento Internacional.

