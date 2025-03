Samba e Professores. Relembre os desfiles de segunda-feira em São Vicente

Confira aqui as fotografias recolhidas durante a noite de segunda-feira, no "sambódromo" do Mindelo.

“A apoteose do Carnaval do Mindelo. Sete ruas, uma História” foi o enredo apresentado pela Escola de Samba Tropical (EST) no Carnaval deste ano. O desfile teve um significativo atraso, devido a "problemas técnicos", o que desmobilizou parte da assistência. Se não viu ou quer rever, aqui ficam as imagens escolhidas pela nossa equipa. Fotografias de Danielson Gonçalves. Algumas horas antes da EST, os professores saíram à rua - pela primeira vez na noite de segunda. "Planeta em transformação, esperança sustentável" foi o tema escolhido para um dos mais clássicos e aguardados cortejos do Carnaval da ilha. O Expresso das Ilhas também registou o momento. Fotografias de Danielson Gonçalves.

