Cruzeiros do Norte vencedor do Carnaval em São Vicente

Cruzeiros do Norte é o grande vencedor do Carnaval de São Vicente 2025. Com o enredo "Farol do Atlântico, brilhante de mil luzes", o grupo de Cruz conquistou 269,1 pontos, o que lhe garantiu o título de campeão. Também ganhou a maioria dos prémios em disputa. Os resultados foram anunciados esta tarde, na Rua de Lisboa, Mindelo.

Em declarações à Rádio Morabeza, no final da premiação, o presidente do grupo, Jailson Juff, falou num prémio sofrido. “É uma sensação de dever cumprido, tivemos muitas dificuldades para colocar o carnaval na rua mas hoje, graças a Deus e aos nossos esforços, conseguimos, porque foi uma luta grande e incansável de todos os elementos do Cruzeiros do Norte, da direcção, trabalhadores, colaboradores, foliões e conseguimos conquistar o título”, afirma. Monte Sossego não conseguiu revalidar o título e é vice-campeão (268,3 pontos). Vindos do Oriente, que regressou aos desfiles oficiais este ano, ficou em terceiro lugar (266 pontos). Estrela do Mar ficou em quarto lugar (263,5 pontos), relegando Flores do Mindelo para a quinta posição (261 pontos). Lista completa de prémios do Carnaval de São Vicente: Melhor bateria: Cruzeiros do Norte Melhor carro alegórico: (Cruzeiros do Norte) Mestre-Sala: Stiven ‘Ské’ Évora (Estrela do Mar) Porta-Bandeira: Mirna Chantre (Estrela do Mar) Rainha de bateria: Wendy Simone (Monte Sossego) Segunda-dama: Aracy Mourão (Vindos do Oriente) Primeira-dama: Dottie Kusters (Cruzeiros do Norte) Rainha do Carnaval – Helga Castro (Monte Sossego) Rei do Carnaval – Josias Fonseca (Monte Sossego) Cavalheiro do Carnaval – Marco António Brito (Flores do Mindelo) Melhor Carnavalesco – Fernando ‘Nóia’ Morais (Cruzeiros do Norte) Melhor música: "Caldeirão d’Atlântico", de Edson Oliveira (Cruzeiros do Norte)

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.