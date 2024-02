Monte Sossego é tricampeão do Carnaval de São Vicente

​Monte Sossego é o grande Campeão do Carnaval de São Vicente 2024, pelo segundo ano consecutivo, e o terceiro desde 2020, tornando-se assim tricampeão. Os resultados foram anunciados esta tarde, na Rua de Lisboa, Mindelo.

O enredo “Genética.CV - Ma casta de raça ê esse” conquistou a preferência do júri com 268,8 pontos.

Em directo para a Rádio Morabeza, após a confirmação do triunfo, o presidente do Grupo Carnavalesco de Monte Sossego, António Duarte, 'Patcha', disse que o prémio “foi merecido”, enalteceu a entrega dos realizadores e organizações que contribuíram para a elevação do Carnaval de São Vicente.

Pelo segundo ano seguido, Cruzeiros do Norte (268 pontos) garantiu o título de vice-campeão. Estrela do Mar (263,2 pontos) ficou no terceiro lugar (263,2 pontos), relegando Flores do Mindelo para a quarta posição (258,8 pontos).

Descontentes com os resultados, o presidente do grupo Cruzeiros do Norte, Jailson Juff, e o representante do Grupo Flores do Mindelo não quiseram prestar declarações à imprensa.

Já o presidente do Estrela do Mar, Júlio do Rosário, ficou satisfeito com o resultado.

“Não é felicidade, mas é um objectivo cumprido, foram seis meses de trabalho incansável. Apanhamos um grupo quase morto e conseguimos apresentar um bom carnaval. Temos que nos sentir satisfeitos e nos dá motivação para trabalhar para o próximo ano”, destacou.

O anúncio do empate na classificação das quatro rainhas de bateria marcou a entrega dos prémios individuais, com forte contestação das candidatas, dos grupos e do público em geral, que recebeu a classificação com vaias.

Em conjunto, a distribuição de prémios individuais fica assim organizada:

- Rainha de bateria: Andrea Gomes (Cruzeiros do Norte), Leidy Silveira (Flores do Mindelo), Wendy Simone (Monte Sossego), Milla Diogo (Estrela do Mar).

- Melhor bateria: Cruzeiros do Norte

- Melhor música: Constantino Cardoso - "Genetica.cv" (Monte Sossego) e Edson Oliveira- “Ela governa tudo” (Cruzeiros do Norte)

- Melhor carro alegórico: (Monte Sossego)

- Mestre-Sala: Stiven Fortes Évora (Estrela do Mar)

- Porta-Bandeira: Kátia Ferreira (Monte Sossego)

Primeira-dama: Neusa Matos – (Monte Sossego)

Rainha do Carnaval – Perly Gome s– (Monte Sossego)

Rei do Carnaval – Daniel Vitória – (Cruzeiros do Norte)

Cavalheiro do Carnaval – Alan Silva – (Monte Sossego)

Melhor Carnavalesco – João Brito e Valdir Brito (Monte Sossego)

Para o presidente da Liga Independente dos Grupos de Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV), o "objectivo foi cumprido".

A propósito da polémica na atribuição de alguns prémios, Marco Bento diz que revelam o nível do carnaval que se faz na ilha, mas sublinha a necessidade de se trabalhar os critérios de desempate.

“Missão cumprida num carnaval preparado em curto espaço de tempo. Aconteceu o caso do empate das rainhas de bateria, nunca tinha visto nada igual, todas receberam trinta pontos. Agora aproveito para lançar um desafio ao conselho deliberativo, para trabalhar os critérios de desempate para que possamos ter um único vencedor na atribuição dos prémios [individuais]”, afirma.

Também o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, sublinhou a “grandeza”dos desfiles apresentados.

“Um trabalho imenso dos grupos, quase todos ao mesmo nível. Foi muito competitivo, um teria que vencer. Agora é trabalhar para que o carnaval do próximo ano seja ainda maior”, disse.