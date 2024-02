Glamour e folia marcam Carnaval 2024 em São Vicente

Estrela do Mar, Flores do Mindelo, Monte Sossego e Cruzeiros do Norte desfilaram na noite desta terça-feira no carnaval mindelense. Foram cinco horas de folia, brilho e fantasia.

Estrela do Mar foi o primeiro grupo a entrar no sambódromo, às 19 horas. Com um desfile construído em torno do lema “EdM, je t’aime”, retratou o “amor eterno” entre o grupo carnavalesco e a cidade do Mindelo. No final do cortejo, Júlio do Rosário, líder do Estrela do Mar, era um homem feliz.

“Estou muito satisfeito. Uma direcção que teve seis meses para trabalhar e que durante esta semana teve muitos constrangimentos, conseguimos ultrapassar as barreiras e sinto-me feliz e satisfeito por ver estes 800 foliões, e toda a gente alegre, com todos os sanvicentinos a vibrarem com o Estrela do Mar. Estou muito contente”, afirmou.

Flores do Mindelo entrou na rua de Lisboa com um samba-enredo inspirado nos jogos do baralho, um almanaque de jogos com previsões, astrologia e adivinhações. O carnavalesco, estreante nesta edição, Nelson Soares, falou em sonho realizado.

“Sinto-me a realizar um sonho, é a primeira vez que fiz um enredo, tudo correu bem. Estava apertado no início, mas vendo-o aqui descrito ao longo do desfile nos nossos mais de 800 foliões, sinto-me maravilhado e feliz e por ver os aplausos do público, porque é sinal de que gostaram. Cumprimos o nosso objectivo”, sublinhou.

Na sequência, o actual campeão, Monte Sossego, entrou na Rua de Lisboa com um enredo a celebrar a Genética.cv, numa mistura de conhecimento e herança histórica que originaram o povo cabo-verdiano. António Duarte, presidente do colectivo, no final da marcha, assegurou que o objectivo foi plenamente atingido.

“O objectivo foi plenamente atingido, tivemos uma fase de preparação de Carnaval muito dura, desgastante, num período curto entre a quadra festiva de Natal e Ano Novo e o Carnaval, mas acho que conseguimos atingir o objectivo que era fazer um grande desfile. Esperamos tranquilamente para aquilo que é a decisão soberana do júri. As nossas alegorias e adereços, a nossa fantasia e música espelham o enredo que é aGenetica.cv”, referiu.

Coube ao Cruzeiros do Norte encerrar os desfiles. A matemática serviu de inspiração para o enredo do Cruzeiros do Norte este ano para ilustrar a vida dos Cruzeiros e as contas que temos que fazer. O presidente, Jailson Juff, quer o primeiro lugar.

“Fizemos muitas contas, demos a volta por cima e colocamos o desfile na rua, o objectivo era isso e graças a deus conseguimos ter um desfile candidato à vitória do Carnaval 2024. Trazemos 1080 figurantes, e com alegria comemoramos aqui os 40 anos do Cruzeiros do Norte nos desfiles do Carnaval de São Vicente”, destacou.

O campeão do Carnaval de São Vicente 2024 vai ser conhecido hoje, a partir das 15:30, com o anúncio dos resultados do desfile desta terça-feira.